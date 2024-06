A Citerna inizia il Paladino bis, insediato nuovo Consiglio comunale "Giunta under 50" - Tuttoggi.info

Paolo Carlini confermato vicesindaco Paladino "Per comporre squadra scelte guidate in primo luogo da competenze, professionalità e attitudini dei singoli" | Maggioranza con età media di 34 anni, la più bassa di sempre

Si è insediato questa mattina (domenica 23 giugno) il nuovo Consiglio comunale di Citerna, che apre di fatto il secondo mandato di Enea Paladino.

Dopo il giuramento il primo cittadino – che ha tenuto per sé le deleghe a Urbanistica, Sociale, Personale, Protezione civile, Infrastrutture strategiche e gemellaggi – ha comunicato i nomi degli assessori (e rispettivi settori di competenza) della nuova giunta, composta da due donne e due uomini: confermato vicesindaco Paolo Carlini, a cui sono stati affidati Lavori pubblici, Ambiente, Associazioni, Attività produttive, Commercio e Dissesto idrogeologico; a Valentina Cirignoni andranno invece Bilancio, Tributi, Sviluppo tecnologico, Sviluppo sostenibile (energie alternative), Patrimonio, Agricoltura, Sicurezza; Valentina Ercolani si occuperà di Cultura, Promozione turistica, Istruzione, Sanità e benessere, Archivio storico, Trasporti e Politiche giovanili; a Samuel Fedele, infine, vanno le deleghe al Verde, Decoro urbano, Affari legali, Toponomastica, Sport, Lavoro e Formazione professionale.

“Per comporre la squadra le scelte sono state guidate in primo luogo da competenze, professionalità e attitudini dei singoli, perché in Giunta sono caratteristiche essenziali – ha dichiarato il sindaco Enea Paladino – Inoltre, come promesso in campagna elettorale, ho tenuto in considerazione anche la fiducia espressa dai cittadini con voto e preferenze. Le due donne nominate non hanno avuto bisogno delle quote rosa perché legittimate dai numeri.

“Abbiamo avuto un risultato elettorale molto largo, per questo abbiamo il dovere di realizzare il nostro programma, sul quale i cittadini ci hanno dato fiducia. Nonostante la presenza di tre liste abbiamo ottenuto una maggioranza assoluta, una vittoria ancora più sentita e partecipata rispetto a 5 anni fa, che ci rende orgogliosi e certifica l’ottimo operato della scorsa legislatura. Siamo giovani al governo, così ci potremmo definire – ha concluso il primo cittadino – con una giunta under 50 e una maggioranza con l’età media più bassa di sempre, poco sopra i 34 anni. La futura classe dirigente per i prossimi decenni”.

Questa la composizione del Consiglio comunale di Citerna:

Maggioranza

Civica Libera Tutti

Paolo Carlini

Valentina Cirignoni

Valentina Ercolani

Francesca Etere

Samuel Fedele

Vanessa Franceschini

Lorenzo Mancini

Lorenzo Monaldi (capogruppo)

Minoranza

Insieme Possiamo

Alessandro Capacci (capogruppo)

Francesco Serini

Cristina Tappini

Citerna Risorsa dell’Umbria