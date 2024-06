A Catania pusher nascondeva 61 chili di droga in un'auto abbandonata - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – Un catanese di 34 anni è stato arrestato dalla polizia perché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina. Nel corso delle attività investigative è emerso che l’uomo, all’interno di un parcheggio multipiano a Catania, disponesse di un’autovettura in disuso utilizzata come deposito di ingenti quantitativi di droga. All’interno del veicolo, i falchi della squadra mobile ha trovato e sequestrato 54 involucri contenenti marijuana, per un peso di 53 chili, 42 panetti, di hashish di 4 chili circa, ulteriori 9 di 550 grammi circa; 55 ovuli di hashish del peso di 565 grammi circa; 2 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e pesatura della sostanza stupefacente. col3/gtr