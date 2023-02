A Castiglione è tempo del “Carnevale degli Animali”

Martedì l'iniziativa per i bambini nel programma "Nati per leggere" e "Nati per la musica"

Sarà “Il Carnevale degli Animali”, martedì 21 febbraio alle ore 17 nella Sala preconsoliare di Castiglione del Lago. Con lettura animata e laboratorio che hanno come tema appunto “Il Carnevale degli Animali”, un libro di Elisabetta Garilli e illustrato da Valeria Petrone (Carthusia) ispirato alla partitura dell’opera musicale più famosa del compositore francese Camille Saint-Saëns.

“Nati per leggere” è un programma gratuito, il cui obiettivo è promuovere la lettura in famiglia, nella fascia di età 0-6, presente in tutta Italia, promosso dall’ Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il “Centro per la salute del bambino”. Le attività sono realizzate con il contributo economico del Centro per il Libro e la Lettura, delle Province e dei Comuni partecipanti al programma e grazie all’attività degli operatori dell’infanzia e dei volontari.

“Nati per la Musica”, allo stesso modo, promuove l’esperienza musicale in famiglia come strumento di relazione adulto-bambino.



“Il Comune di Castiglione del Lago ha accolto l’iniziativa con grande favore – ha affermato Elisa Bruni, assessora alle Politiche Sociali, Pari Opportunità, Istruzione e Welfare – in quanto la Biblioteca Comunale è una biblioteca “nati per leggere”: riprendiamo quindi le attività per onorare al meglio questo importante riconoscimento”.