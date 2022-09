A Castiglione del Lago si torna a parlare della Via europea della seta

“La Via Europea della Seta – spiegano i promotori – si propone come rete e infrastruttura culturale di prossimità con l’obiettivo di valorizzare un comune patrimonio europeo, materiale e immateriale, e favorire nuovi incontri in Europa e tra Europa e Oriente in processi di scambi e attività di natura turistico-culturale. La Via, partendo idealmente dal tragitto seguito da Marco Polo nei suoi viaggi verso l’Oriente, comprenderà gli itinerari di produzione e commercializzazione della seta in Europa nei secoli che seguirono. Nella lunga storia della Via della Seta i viaggiatori erano attratti non solo dai commerci, ma anche dagli scambi intellettuali e culturali che avvenivano nei paesi lungo queste rotte, molti dei quali si trasformarono in centri di cultura e conoscenza. Inoltre, la scienza, l’arte, la letteratura, così come l’artigianato e le tecnologie sono state condivise e diffuse nelle società lungo queste rotte, lingue, religioni e culture si sono sviluppate e si sono influenzate a vicenda”.

L’incontro di domani sarà introdotto dal saluto di Luisella Pavan-Woolfe (direttrice Consiglio d’Europa – sede italiana di Venezia) e della direttrice di Faro Trasimeno, Mariella Morbidelli.

Interverranno Maria Giuseppina Muzzarelli, autrice del libro Le Vie Italiane della Seta, Franco Cardini, autore del libro La Via della Seta, Manuel Vaquero, autore del libro Il baco Seta in Umbria, Ofelia Guadagnino (Unesco Catania) e Signorino Leonardi (Brochier soieries Lione). Porterà il saluto dell’Amministrazione comunale il sindaco Matteo Burico.