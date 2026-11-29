La tradizione si rinnova e per la settima volta il quarto lago d’Italia è pronto ad accendere le sue “Luci sul Trasimeno” ed in particolare l’Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua. Con un weekend di anticipo rispetto al passato, dal 5 dicembre e fino al 6 gennaio 2027 a Castiglione del Lago va in scena quella che in Umbria è una delle manifestazioni più attese per le festività natalizie. La manifestazione, resa possibile dalla lungimiranza e dal lavoro durato mesi da parte degli oltre cento volontari dell’associazione “Eventi Castiglione del Lago”, è stato presentato presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia enfatizzando la magia e il calore delle feste che saprà esprimere a favore delle migliaia di visitatori, grazie alle tante iniziative ed attrazioni previste per tutti ma con uno specifico occhio di riguardo per le famiglie ed i bambini.

Presenti, il presidente e la vicepresidente di “Eventi”, rispettivamente Marco Cecchetti e Laura Parbuono, il consigliere regionale Cristian Betti, il Vicepresidente della Provincia di Perugia Riccardo Vescovi, la vicesindaca di Castiglione del Lago Andrea Sacco, la Direttrice del Gal Trasimeno-Orvietano Francesca Caproni, il Presidente di Confcommercio Trasimeno Mirko Salvi e il presidente dell’Associazione “I Borghi Più belli d’Italia” Fiorello Primi.

Nell’ottica di una sorta di “task force” finalizzata a promuovere tutti insieme sempre più il territorio lacustre Marco Cecchetti ha sottolineato come “l’evento sia reso possibile in virtù del lavoro instancabile dei tanti volontari castiglionesi, ma anche del prezioso sostegno di Regione dell’Umbria, GAL Trasimeno-Orvietano, Camera di Commercio dell’Umbria, Fondazione Perugia, Confcommercio Umbria, Confcommercio Trasimeno ed aziende private, oltre ad accordi in ambito turistico, commerciale e culturale con realtà come Federalberghi Umbria, FIPE Umbria, Impresa Cultura Italia – Confcommercio e l’associazione “I Borghi più belli d’Italia””.

E se il conto alla rovescia è iniziato per l’accensione di sabato 5 dicembre (ore 17.30) con tanto di diretta radiofonica nazionale e relativo show dell’emittente RDS, voce ufficiale di quel giorno per il tramite proprio della Regione dell’Umbria, all’interno di un’offerta davvero composita di proposte non può che spiccare il maestoso Albero di Natale in acqua da oltre un chilometro al centro del Trasimeno (1.080 metri per l’esattezza), struttura ingegneristica unica con numeri da capogiro: 166 pali in legno conficcati nel fondale, cavi elettrici per complessivi 7.000 metri, 2.600 lampadine perimetrali, oltre 250 lampade da posizionare all’interno di un’opera che, a dispetto della lunghezza, è larga soltanto 50 metri, ma attraverso la prospettiva del belvedere da cui si può ammirare assume la forma caratteristica dell’abete più amato da tutti.

Imponente il pacchetto di novità di “Luci sul Trasimeno – Il Natale delle Meraviglie” 2026 illustrato da Laura Parbuono: “Con grande orgoglio – ha detto – potremo rappresentare sulle mura della Rocca del Leone “Il Mondo alla Rovescia”, un videomapping ispirato ad un affresco di un pittore della scuola del Pomarancio presente all’interno di Palazzo Della Corgna che, realizzato dall’azienda “Int Geo Mod” con il sostegno di Fondazione Perugia, attraverso immagini meravigliose fa da apripista alle cinque accensioni dell’Albero di Natale (oltre alle 17.30, tutti i giorni anche alle 18.30, 19.30, 20.30 e alle 22.00, n.d.r.) e va ad affiancare il “Babbo Natale Xmas Garden” per i più piccini e il “Sentiero del Presepe”, che costituiscono l’offerta compresa nel “Percorso dell’Albero”. Altra novità assoluta, “Jingle Gang – La Parata delle Meraviglie”, attraverso cui una travolgente ondata di allegria invaderà le vie del borgo con protagonisti personaggi natalizi e del mondo dei cartoon: dal Grinch alla renna Rudolph, dal Soldatino di Piombo allo spiritoso omino Pan di Zenzero, fino all’immancabile pesciolino geniale Ascanio, mascotte della manifestazione. Inedito anche il “Luci Tour Express”, un trenino che accompagnerà le famiglie e non solo alla scoperta di Castiglione del Lago e delle sue meraviglie, attraverso un itinerario tra i luoghi più caratteristici del paese e fino al lungolago. Infine, “Il Giardino dei tulipani Xmas Edition”, che farà parlare di sé anticipando l’evento di primavera e accogliendo il pubblico per un’esperienza che celebra la creatività e la bellezza di questo fiore, con proposte e piccoli pensieri ispirati al suo mondo, da riportare a casa o da regalare”. Quest’ultimo spazio rientra in una delle quattro iniziative all’interno dell’“Arena Gal”, riproposta convintamente dal Gal Trasimeno Orvietano. Spiega la Direttrice Francesca Caproni: “Siamo felici di poter contribuire anche quest’anno con uno spazio dove promuovere il territorio con attività gratuite per bambini e adulti e chiunque verrà a visitare l’area da noi gestita. Tra queste la presentazione di un libro ispirato alla storia del Natale, un evento dedicato al mondo dei tulipani, un talk sugli “Smart Village” e un momento dedicato alla gastronomia locale con la realizzazione di un torciglione (dolce tipico del posto, n.d.r.) da record e la valorizzazione di prodotti alimentari ed enologici tipici”.

Tornando alle attrazioni, sul fronte delle conferme saranno ancora fruibili il “Ghiaccio Park” con la pista di pattinaggio su ghiaccio, le “Casette del Natale” con il tradizionale mercatino delle strenne tra sapori, profumi e artigianato, la mostra “Castiglione del Lego” per gli appassionati dei celebri mattoncini e gli allestimenti lungo le vie del centro storico. “Tutte iniziative – ha sottolineato la vicesindaca Andrea Sacco – che vanno a consolidare una realtà ormai importante a livello di attrazione turistica che va al di là dell’evento natalizio, per un progetto più ampio di turismo diffuso per tutto l’arco dell’anno. Come amministrazione comunale non possiamo che applaudire alla vivacità e alla forza dell’associazione “Eventi” e ringraziare tutte le realtà che l’affiancano”. E a proposito di istituzioni, sono arrivate parole di elogio e compiacimento anche dal consigliere regionale Cristian Betti, secondo il quale “l’amore che lega i volontari a questo borgo ha fatto sì che “Luci sul Trasimeno” sia diventata un’eccellenza italiana, mettendo insieme capacità, talenti e persone”; e dal vicepresidente della Provincia di Perugia Riccardo Vescovi, che ha rivolto i propri “complimenti per tutte le novità in cartellone e in un evento dal sapore fortemente identitario divenuto tra i capofila di quelli umbri nel periodo natalizio”.

Il presidente dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi, si è soffermato invece sull’importante “coesione sociale che unisce i castiglionesi, la sostenibilità economica raggiunta dall’organizzazione e quella ambientale dal momento che le luci dell’albero vengono alimentate unicamente da energia rinnovabile”. Non è un caso che per il 2026 tornerà il progetto “Adotta una luce” con cui sarà possibile adottare una lampadina dell’albero con tanto di certificato: il ricavato dell’iniziativa che andrà a sostenere la manutenzione della piantumazione di 2500 alberi avvenuta nei pressi dell’aeroporto di Castiglione del Lago nel 2019. L’infinità di proposte per tutti i gusti e le età, sostenuta anche dall’Amministrazione comunale e dagli operatori economici che aderiscono al progetto “Impresa Amica” di Confcommercio Trasimeno, punta dunque a rendere Castiglione del Lago un punto di riferimento. E in merito il presidente Mirko Salvi ha annunciato “l’accordo grazie al quale “Luci sul Trasimeno” entra ufficialmente a far parte del circuito di promozione di Federalberghi Umbria, coinvolgendo oltre 300 strutture ricettive distribuite su tutto il territorio regionale e prevedendo la diffusione dell’evento attraverso la condivisione di materiale di comunicazione dedicato, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra ricettività e manifestazioni di rilevanza regionale. Ma non è tutto: sempre grazie al coordinamento di Confcommercio Trasimeno, è stata attivata anche la costruzione di pacchetti turistici integrati per valorizzare l’offerta del territorio. Le proposte includeranno soggiorno in struttura ricettiva, visita all’evento, una cena in ristoranti selezionati del territorio e l’esperienza culturale nel percorso museale di Palazzo della Corgna per offrire ai visitatori un’opportunità completa di destinazione, in cui l’evento diventa il cuore di un soggiorno che unisce cultura, accoglienza, gastronomia e territorio. Fondamentale, infine anche l’intesa con FIPE Umbria con il coinvolgimento di oltre 1.400 pubblici esercizi che veicoleranno informazioni e materiale sulla manifestazione”.

Anche quest’anno, infine, viene confermato il Pass Residenti, riservato agli abitanti di Castiglione del Lago e, già dalla scorsa edizione, esteso ai residenti di tutti gli otto comuni del Trasimeno, con la possibilità di accedere illimitatamente all’area dell’evento con un unico biglietto.

Tutte le informazioni sono già reperibili sul sito internet www.lucisultrasimeno.it

Perugia, 27 novembre 2026