A Castiglione del Lago arrivano i "Mangiaplastica", con incentivi per i cittadini - Tuttoggi.info

Adozione di politiche di contrasto agli abbandoni, con l’impegno all’educazione, Il Comune firma un protocollo d’intesa con Plastic Free

Mentre domenica scorsa l’evento di Plastic Free ha ottenuto un ottimo successo nelle adesioni, l’Amministrazione comunale ha anche firmato un protocollo d’intesa con l’associazione ambientalista.

Lo spiega la vicesindaco Andrea Sacco: «La firma del protocollo d’intesa fra il Comune di Castiglione del Lago e l’associazione Plastic Free è un ulteriore dimostrazione di come l’Amministrazione comunale sia concretamente attenta alla salvaguardia del territorio attraverso un costante rapporto di collaborazione con Plastic Free: adozione di politiche di contrasto agli abbandoni, massimo impegno nell’educazione e nella sensibilizzazione dei cittadini, presenza nelle scuole attraverso progetti di educazione e presa di coscienza della tutela dell’ambiente in cui viviamo sono alcuni degli aspetti che contraddistinguono il nostro intervento. Siamo orgogliosi della risposta delle associazioni e della cittadinanza agli stimoli che vengono dati».

Castiglione del Lago per l’evento nazionale “Sea & Rivers” di domenica 1° ottobre ha aderito con 51 volontari che hanno raccolto 153 kg di rifiuti vari con oltre un chilo di mozziconi di sigaretta.

«Ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato – afferma Monica Poggiani, referente umbra di Plasic Free – chi nel proprio comune di residenza e chi è venuto in aiuto da Marsciano, Assisi, Deruta, Bastia, gli operatori ecologici della TSA Trasimeno Servizi Ambientali di Castiglione del Lago, tutta l’Amministrazione comunale, IdeaPlus-TV ch112 per il supporto nella comunicazione e le associazioni che hanno sostenuto l’evento: “Quelli del 65”, “Trasimeno Experience”, Misericordia di Castiglione del Lago, “L’Atipico”, Società Nazionale Salvamento di Castiglione del Lago. La collaborazione tra il Comune di Castiglione del Lago e Plastic Free è ancora più stretta grazie al nuovo protocollo d’intesa, un patto che ha l’obiettivo di generare benefici per il territorio, snellire gli iter burocratici, favorendo le attività di volontariato e avvicinare l’ente ai cittadini impegnati nella tutela ambientale».

I volontari Plastic Free in tutto il territorio nazionale nello scorso fine settimana hanno raccolto quasi 132 tonnellate di plastica e rifiuti e 129 kg di mozziconi di sigaretta, con la partecipazione di 13.426 volontari di pulizia ambientale.

L’assessore all’ambiente Fabio Duca, a margine della firma del protocollo, ha annunciato l’arrivo a breve di due “mangiaplastica” che verranno collocati in due punti del territorio comunale.

Il “mangiaplastica” è un compattatore selettivo per bottiglie di plastica in PET. La grafica esterna informerà l’utente sulle modalità di funzionamento. I cittadini possono conferire le bottiglie in plastica PET dopo l’identificazione, tramite tessera sanitaria, Carta d’Identità o APP dedicata. Le bottiglie idonee vengono accettate e compattate, riducendo il volume iniziale fino al 95%.

I cittadini riceveranno un punto per ogni bottiglia conferita che saranno utilizzati come sconti nei negozi che aderiranno all’iniziativa. Nelle prossime settimane verranno date ulteriori informazione sui luoghi di installazione e sul funzionamento dei compattatori.