A Castiglione del Lago al via il progetto Stargate, “Genitori e figli: insieme per crescere” - Tuttoggi

Il progetto offre un’opportunità, in maniera equa, all’intero territorio del Trasimeno così come auspicato fin dalle fasi progettuali iniziali. Volontà condivisa e manifestata anche dall’Unione dei Comuni del Trasimeno che ha concesso il proprio partenariato già durante la stesura del progetto “Stargate”.

I temi sono stati individuati grazie al confronto fra “Il Bucaneve” con gli operatori del Gruppo Integrato di Promozione della Salute del Trasimeno, composto da Distretto Sanitario del Trasimeno-Usl Umbria 1, Unione dei Comuni del Trasimeno, Cesvol Umbria ETS-Sportello del Trasimeno e tramite loro, anche con tutti i docenti referenti per la salute di tutte le scuole del Trasimeno: uno strumento di analisi interessante è stato rappresentato da un questionario compilato da un campione di genitori e dalla nutrita partecipazione dei genitori dei corsi dello scorso anno scolastico.

Alla fine della fase preparatoria gli argomenti dei laboratori individuati saranno: “Siamo tutti in rete: educarci alla legalità”; “Percezione di sé e del proprio corpo” (modulo 1 e modulo 2); “Fronteggiare le avversità della vita” (modulo 1 e modulo 2); “Cibo ed emozioni: un dizionario emotivo per dialogare con sé stessi e gli altri”; “Fair play nello sport e nella comunità: consapevolezza e rispetto di sé e dell’altro”. Gli argomenti saranno declinati in modalità, tempi e linguaggi diversi a seconda del gruppo di destinatari coinvolti: genitori, studenti da 11 a 16 anni e alunni da 6 a 10 anni.

I corsi online per i genitori degli studenti delle scuole aderenti quest’anno (7 incontri da due ore ciascuno) partiranno nel prossimo mese di marzo, così come da calendario indicato nei volantini. Per il territorio comunale di Castiglione del Lago ci saranno due corsi: il Corso Arancione, rivolto ai genitori degli alunni e delle alunne della Direzione Didattica “Franco Rasetti”, condotto dalla dottoressa Valentina Topini, psicologa e psicoterapeuta; il Corso Verde, rivolto ai genitori degli studenti e delle studentesse dell’Istituto Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti”, condotto dalla dottoressa Stefania Lanàro, psicologa e psicomotricista.

Gli incontri gratuiti si svolgeranno su piattaforma Teams previa iscrizione tramite modulo google:

https://forms.gle/2xy3jy6ZuuPT5fYo8 : al momento della compilazione occorre indicare qual è il corso al quale si intende iscriversi. I genitori, ma anche docenti e altri professionisti del mondo della scuola, che si iscriveranno, riceveranno al proprio indirizzo e-mail, il link per partecipare agli incontri e una guida sintetica all’utilizzo della piattaforma “Teams”.

Per informazioni: “Il Bucaneve ODV” al numero telefonico 3336796691 genitoristargate@gmail.com oppure “Cesvol Umbria ETS-Sportello del Trasimeno” al numero 0756975789 trasimeno@cesvolumbria.org