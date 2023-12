A Castiglion Fosco opere di ingegneria naturalistica per il recupero delle mura castellane - Tuttoggi.info

Opere a basso impatto ambientale ed eco sostenibili. E’ consistito essenzialmente in un intervento d’ingegneria naturalistica il recupero delle mura castellane di Castiglion Fosco, completato nelle settimane scorse. A darne notizia è il sindaco di Piegaro Roberto Ferricelli.

“Con l’esecuzione del secondo stralcio di opere – spiega il primo cittadino – è stato completato il recupero di un importante tratto di mura castellane del borgo medioevale: attraverso opere a basso impatto ambientale ed eco sostenibili, finalmente si può fruire appieno di un luogo unico per il valore ambientale e paesaggistico”.

In particolare le opere sono consistite nel recupero del tratto di mura castellane a partire dalla torre di difesa fino all’innesto con Via Mattei, mediante lavori di ripulitura e protezione sommitale per le acque piovane e consolidamento della muratura.

Realizzata inoltre una rampa di collegamento tra l’itinerario escursionistico e l’area sovrastante, in prossimità della torre di difesa, al fine di assicurare l’accesso in sicurezza alla vasta area terrazzata di veduta, di proprietà dell’Amministrazione Comunale e delimitata tra le mura castellane, la corte “Ex Palazzo Corneli”, l’area di veduta e sosta veicoli e l’area della Parrocchia.

A tal fine si è intervenuti attraverso l’esecuzione di una serie di opere d’ingegneria naturalistica comprendenti la realizzazione di viminate in legno, di palizzate e la posa in opera di “geotessili” per il contenimento delle scarpate. Al fine di evitare rischi di caduta dall’alto, in prossimità della rampa ed in sommità dell’intero tratto di cinta muraria, è stata realizzata una staccionata con pali di castagno.

Completano il progetto le opere che rendono funzionale e fruibile l’intero itinerario escursionistico e garantiscono l’efficienza nel corso del tempo dell’infrastruttura: miglioramento del sistema di regimazione delle acque meteoriche, completamento dell’impianto di pubblica illuminazione con la posa in opera di corpi illuminanti a led a partire dalla torre di difesa e fino all’intersezione con Via Mattei e lungo la rampa di accesso e sistemando il piano viabile del sentiero escursionistico in prossimità dell’intersezione di Via Mattei.

Le risorse impegnate fino a questo momento per le mura di Castiglion Fosco ammontano a 600mila euro.

“Ma l’attenzione di questa Amministrazione comunale verso il piccolo borgo non finisce qui – comunica Ferricelli -. C’è l’impegno a individuare canali di finanziamento per il terzo e ultimo stralcio, e per la sua valorizzazione e futuro utilizzo. Castiglion Fosco ha tutte le potenzialità per diventare un polo di attrazione di rilevanza strategica per il territorio”.