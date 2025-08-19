 A Castel Rigone protagoniste le “nuove generazioni” con il Festival Internazionale Giovani Concertisti - Tuttoggi.info
Redazione

A Castel Rigone protagoniste le “nuove generazioni” con il Festival Internazionale Giovani Concertisti

Mar, 19/08/2025 - 07:45

Prosegue a Castel Rigone la XXVIII edizione del Festival Internazionale Giovani Concertisti con un appuntamento, alle 21 in piazza Sant’Agostino, dedicato alle “Nuove generazioni”.

Dopo che sabato si sono esibiti gli Archi dell’Orchestra da Camera di Perugia, con Valentina Palazzari violino solista, questa sera (martedì 19 agosto) sarà protagonista il Quartetto Gynaikos (Costanza Gabrielli, violino, Emma Zebi, violino, Giorgia Bartoccini, viola, Benedetta Matteoli, violoncello), che eseguirà brani di Beethoven e Prokofiev.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il santuario di Maria SS. Dei Miracoli (info e biglietti: 348 9272462 – info.festivalgiovaniconcertisti@gmail.com).

L’edizione 2025 della rassegna fondata dal M° Giorgio Porzi e promossa dall’Associazione Filarmonica “G. Verdi” di Castel Rigone, in collaborazione con il Comune di Passignano sul Trasimeno e con il patrocinio della Regione Umbria e della Camera di Commercio dell’Umbria, e di cui per il terzo anno l’Orchestra da Camera di Perugia cura la direzione artistica, si concluderà poi sabato 23 agosto – sempre alle 21 nella splendida piazza del borgo che affaccia sul Trasimeno – con il concerto The future is a tree, con Marco Bardoscia, contrabbasso, William Greco, pianoforte, e Dario Congedo, batteria.

Luogo: piazza Sant’Agostino, piazza Sant’Agostino, Castel Rigone, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, PERUGIA, UMBRIA

