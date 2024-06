A Capri controlli dei carabinieri con pattuglie, motovedette e bici - Tuttoggi.info

CAPRI (ITALPRESS) – I carabinieri hanno intensificato i controlli a Capri, sull’isola e lungo le coste. In campo non solo pattuglie in strada ma anche motovedette e un elicottero. Nel mirino, soprattutto, le irregolarità in mare e la guida incosciente di imbarcazioni.Il litorale è stato battuto pure in bici, per raggiungere anche le aree più aspre dell’isola emonitorare i luoghi dove il turismo irresponsabile può causare incidenti.

