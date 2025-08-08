 A Capaci i funerali della giovane pallavolista morta in una villa - Tuttoggi.info
ItalPress

Ven, 08/08/2025 - 15:03

CAPACI (PALERMO) (ITALPRESS) – Una comunità stretta nel dolore e nella volontà di fare piena luce su cosa sia successo nella notte tra venerdì e sabato scorso: la città di Capaci piange Simona Cinà, la giovane pallavolista morta annegata in piscina durante una festa di laurea a Bagheria, nel palermitano. I funerali sono stati celebrati nella Chiesa Madre del paese. Un migliaio i presenti tra parenti, amici, compagni di squadra e
concittadini che hanno voluto condividere un momento di commozione
collettiva.
