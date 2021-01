A caccia fuori orario, in 4 nei guai per bracconaggio

Operavano tra la zona del Trasimeno e la Toscana | I carabinieri forestali intensificano i controlli per la posta serale alla beccaccia

A caccia dopo l’orario consentito e con tante irregolarità. Nei guai per bracconaggio in 4, pizzicati dai carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno. Per i militari si tratta di una banda di bracconieri che opera da tempo nelle zone a confine tra i comuni di Cortona e Castiglione del Lago.

Dopo aver udito numerosi di colpi di arma da fuoco in orario serale, quando la giornata di caccia era ormai conclusa, i militari sono intervenuti individuando 4 persone armate di fucile intente ad effettuare la cosiddetta posta serale alla beccaccia. Due venivano immediatamente fermate, si opponevano al controllo da cui ne scaturiva una colluttazione.

Due in fuga, presi

Altri due cacciatori nel frattempo si davano alla fuga a bordo di un fuoristrada.

I carabinieri forestali richiedevano l’ausilio di altre pattuglie. Dopo un’ora di ricerche i militari riuscivano a rintracciare i fuggitivi e a recuperare due fucili semiautomatici ancora carichi nascosti nella boscaglia e un esemplare di capriolo appena abbattuto.

Sin dai primi accertamenti emergeva che uno dei 4 era privo di porto d’armi, perché precedentemente revocato e stava utilizzando il fucile fornito da un complice.

Gravi reati

Sequestrati fucili, munizioni e la fauna selvatica illecitamente abbattuta

Gravi i reati per i quali le 4 persone saranno deferite alla Procura della Repubblica di Arezzo: si va dalla resistenza a pubblico ufficiale, al porto abusivo di armi, furto aggravato ai danni dello stato e omessa custodia di armi.

La Prefettura ha già disposto il divieto di detenzioni armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del TULPS con la conseguente revoca immediata delle licenze di caccia disposta dal Questore.

Numerose anche le sanzioni amministrative, tra le quali una per violazioni alle norme anti Covid, in quanto uno dei fermati è residente nel comune di Sinalunga, mentre gli altri 3 a Cortona.

Divieti Covid e spostamenti

per caccia e pesca: i chiarimenti del Governo

La posta alla beccaccia, più controlli

In tutta l’Umbria sono stati intensificati i servizi di contrasto alla pratica illegale della posta serale alla beccaccia con numerose violazioni accertate.