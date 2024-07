A caccia di scatti: torna il concorso fotografico Federcaccia - Tuttoggi.info

Si apre oggi, lunedì 15 luglio, “A caccia di scatti – Seconda edizione”, il concorso fotografico organizzato da Federcaccia rivolto a chiunque, cacciatori e non cacciatori, iscritti a Federcaccia o non iscritti.

Come lo scorso anno – in cui la prima edizione si è rivelata un autentico successo, con oltre 1.300 foto inviate – l’iniziativa è gratuita e punta a scegliere 13 foto (una per ogni mese dell’anno e una per la copertina), di 13 autori diversi che vedranno premiato il loro scatto con la pubblicazione nel calendario ufficiale di Federcaccia nazionale 2025.

Per il secondo anno consecutivo, Federcaccia può contare sulla collaborazione con la Fabbrica d’Armi Pietro Beretta di Gardone Val Trompia, eccellenza del Made in Italy a livello mondiale, che premierà le foto vincitrici. Grande novità di quest’anno è che saranno premiate tutte le 13 foto vincitrici: in palio un buono d’acquisto da usare sullo store online dell’azienda del valore tra i 50 e i 600 euro.

La partecipazione al concorso non prevede alcun obbligo, spesa di iscrizione o altro e si può partecipare con quante foto si desidera, semplicemente caricandole in un apposito sito internet, in modo facile, rapido e, appunto, del tutto gratuito. È possibile partecipare al concorso fino al 20 ottobre 2024.

Il regolamento e il sito ufficiale dell’iniziativa si trovano all’indirizzo www.acacciadiscatti.it.

Un’occasione imperdibile per raccontare la caccia in modo diverso, autentico e suggestivo con tantissimi altri appassionati: non vediamo l’ora di raccontare la caccia tutti insieme!

L’articolo A caccia di scatti: torna il concorso fotografico Federcaccia proviene da Armi e Tiro.