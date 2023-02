sat/gtr

Inaugurate a Brescia presso il Museo di Santa Giulia e la Pinacoteca Tosio Martinengo due mostre dedicate a uno dei grandi maestri del realismo italiano, Giacomo Ceruti. Ne parla Francesca Bazoli, presidente Fondazione Brescia Musei, in occasione di una visita a “Miseria & Nobiltà. Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento” e “David LaChapelle per Giacomo Ceruti. Nomad in a Beautiful Land”. Una iniziativa realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo.