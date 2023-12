A Bastia Umbra una cavaliera dell'ordine al merito: riconoscimento a Maria Caldari - Tuttoggi.info

Tra i nuovi “Cavalieri Ordine al Merito della Repubblica Italiana” c’è anche la prof.ssa Maria Caldari, molto conosciuta per il suo impegno come insegnante e come artista, come docente e collaboratrice per un lungo periodo di tempo con Università Libera e altre associazioni del territorio.

“Un’artista, Maria Caldari, caratterizzata da una unicità di creazione e di realizzazione di opere tessili e in ceramica, frutto della sua creatività e della approfondita conoscenza degli antichi simboli dell’arte romanica e rinascimentale”, le parole del sindaco Lungarotti, che parla di un “riconoscimento che ho ritenuto doveroso, perché in questi anni è riuscita a donare alla sua città, alla comunità di Bastia Umbra, dei grandi tesori artistici frutto del suo straordinario talento ma sempre con grande umiltà e modestia. Ne è un esempio lo straordinario arazzo che Maria ha realizzato in occasione dell’elezione al soglio pontificio di Papa Francesco e a lui donato il 4 Ottobre 2013, in occasione della visita del Santo Padre ad Assisi. Un’artista a tutto tondo Maria Caldari – conclude la prima cittadina – una persona speciale a cui porto gli auguri e le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra per questo importante riconoscimento che si aggiunge ai numerosi già ottenuti nella sua lunga e proficua carriera artistica e professionale”.