A Bastia si festeggia la giornata delle associazioni e del volontariato - Tuttoggi

Tutto pronto per la Giornata delle associazioni e del volontariato in programma domani, 28 agosto 2022: un’occasione per il mondo associativo che può ritrovarsi ma anche per la città, che può approfondire la conoscenza di realtà operanti a Bastia Umbra, con cui dialogare e interagire.

La giornata delle associazioni e del volontariato si apre alle 9 con l’estemporanea di pittura a cura dell’Ass. Amici dell’Arte e Ciao Umbria in piazza Umberto I, in favore dell’associazione Angsa Umbria Onlus (premiazione intorno alle 16.30 a chiusura della manifestazione). Nel contempo si procederà con l’allestimento degli stand delle associazioni (facoltativo) in Via Garibaldi e in Piazza Umberto I. I rappresentanti delle associazioni potranno ritrovarsi alle ore 09,30 presso l’Auditorium Sant’Angelo. Il Sindaco Paola Lungarotti porterà il proprio saluto istituzionale ai presenti, insieme agli altri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.