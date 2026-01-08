 A 78 anni prende l'undicesima laurea, il super studente non si ferma - Tuttoggi.info
A 78 anni prende l’undicesima laurea, il super studente non si ferma

Gio, 08/01/2026 - 20:03

(Adnkronos) – Laurea numero 11. Michele Antonio Carmosino, originario di Vastogirardi in provincia di Isernia, all’età di 78 anni ha conseguito l’undicesima laurea. Carmosino ha completato l’ennesimo corso di studi presso l’Università La Sapienza laureandosi in Studi Storico-Artistici all’età di 78 anni. 

La prima laurea di Carmosino risale al 1972, in Ingegneria. Da allora, la sua carriera accademica non si è mai fermata. Il ‘super studente’ si è laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Lettere, Scienze Politiche, Lingue, fino a Medicina, ottenuta nel 2022, con successiva abilitazione alla professione medica. 

