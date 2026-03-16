A 10 anni dal terremoto rinasce “Matrù – Dalla Valle del Velino al Tronto” - Tuttoggi.info

Una piattaforma editoriale per raccontare, con responsabilità e visione, il cuore dell’Appennino Centrale. Prende ufficialmente il via “Matrù – Dalla Valle del Velino al Tronto”, il nuovo progetto editoriale promosso ed editato da “Radici e Ali”, la Cooperativa di Comunità di Amatrice e Accumoli, pensato per raccontare il territorio con uno sguardo contemporaneo e radicato nelle comunità.

“Matrù” sarà una rivista free press anche in versione inglese, una piattaforma digitale e un ecosistema di contenuti capace di intrecciare informazione, identità, sviluppo locale e promozione territoriale.

Un progetto che affonda le proprie radici nella storica rivista ideata nel 2012 dal giornalista Daniele Galli, oggi membro del CdA della Cooperativa, e che torna oggi con una visione rinnovata, condivisa con la giornalista Emma Moriconi, nuovo Direttore Responsabile della piattaforma.

“Matrù nasce dall’idea che i territori non vadano soltanto raccontati, ma accompagnati nella loro crescita – dichiara il presidente di “Radici e Ali”, Marzio Mozzetti -. Vogliamo costruire uno spazio editoriale autorevole e indipendente, capace di valorizzare energie, imprese, istituzioni e comunità. Non sarà un semplice mezzo di comunicazione glocal, ma uno strumento di connessione e sviluppo al servizio della nostra gente”.

Determinante, fin dall’avvio, è stato il sostegno di due importanti realtà imprenditoriali del territorio amatriciano: la società di progettazione CARing for engineering, che sosterrà in particolar modo il lancio del progetto e l’azienda di costruzioni Consorzio Stabile Matrix, che contribuirà allo sviluppo strategico.

Entrambi i Partner hanno scelto di aderire a “Matrù” condividendone la visione e sostenendola con convinzione. Lo hanno fatto “a scatola chiusa”, riconoscendone il valore strategico per il territorio e interpretando il proprio impegno come espressione concreta di responsabilità sociale d’impresa.

Gli accordi di partnership si affiancano all’impegno diretto della governance della Cooperativa, in una logica di partecipazione condivisa e di alleanza tra mondo produttivo e società civile, di cui “Radici e Ali” è naturale portavoce.

“Il fatto che CARing for engineering e Consorzio Stabile Matrix abbiano deciso di sostenere questo patto – commenta Armando Nanni, primo presidente della Cooperativa e oggi Consigliere delegato ad Associazionismo e Comunità – scegliendo di andare oltre la logica consueta della sponsorizzazione, attraverso una partnership con Radici e Ali, quale editore di ‘Matrù’, è un passaggio importante sul piano reputazionale per l’imprenditoria del territorio: dallo scambio, alla creazione del valore condiviso; da un approccio motivato solo dalla visibilità e interesse aziendale, a un approccio orientato alla responsabilità sociale di impresa”.

“Ci auguriamo – conclude il Consigliere – che altre associazioni e imprese del territorio intraprendano presto questa strada, sostenendo insieme a noi iniziative e progetti con ricaduta sulla vita economica o sociale”.

Il progetto “Matrù” si inserisce nel percorso di rilancio e consolidamento di “Radici e Ali”, che nel 2026 ha rinnovato il proprio Consiglio di Amministrazione, rafforzando la propria vocazione a essere soggetto attivo nella ricostruzione non solo materiale, ma anche culturale ed economica del territorio.

La pubblicazione del portale è prevista per l’inizio della prossima estate, mentre il lancio della rivista avverrà in prossimità dell’anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 ha seminato distruzione ma non ha azzerato la capacità di resilienza delle nostre comunità.

Nelle prossime settimane prenderanno il via le attività di produzione contenuti, sviluppo digitale e ampliamento della rete di Partner.





Chi è e cosa fa “Radici e Ali”

“Radici e Ali” è un’impresa multifunzionale, sia per la pluralità dei settori coinvolti, sia per le soluzioni che produce. È un’impresa di alleanze fra soggetti di diversa natura, profit e no profit, pubblici e privati, che intendono, in una logica sistemica, valorizzare i contesti collaborativi, generando economia nell’interesse collettivo. È un’impresa inter-territoriale che sostiene le sinergie locali e costruisce reti di collaborazione tra Comuni. È un’impresa di comunità che vuole rispondere alle problematiche del post sisma in una logica di responsabilità sociale e utilizza un modello cooperativistico.

Luogo: AMATRICE, RIETI, LAZIO