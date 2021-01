Lugnano dice no alla "zona rossa" comunale | “Non è stata proclamata” - Tuttoggi

Il sindaco "Allo stato attuale abbiamo solo 5 persone contagiate, un unico nucleo famigliare in via di guarigione"

Lugnano in Teverina dice no all’inserimento nella lista ANCI dei comuni umbri in “zona rossa” e dichiara che non adotterà i provvedimenti di maggior restrizione, suggeriti dalla Regione Umbria per il contenimento dei contagi di covid-19

A tal proposito il sindaco Gianluca Filiberti e l’amministrazione comunale hanno diffuso un comunicato stampa in cui dichiara che al momento tale provvedimento non è stato preso per Lugnano.

Questo il testo del comunicato: “Comunichiamo che in data 29 gennaio siamo stati contattati da Anci Umbria per una riunione urgentissima insieme ad altri 28 Sindaci Umbri coinvolti dalle indagini epidemiologiche, ed al Commissario Dott. Massimo D’Angelo, a seguito della lettera inviata dalla Presidente della Regione Umbria al presidente Anci Michele Toniaccini.

Siamo rimasti subito sorpresi dal dato del nostro Comune in quanto allo stato attuale abbiamo solo 5 persone contagiate (unico nucleo famigliare in via di guarigione); tra l’altro ieri hanno eseguito anche i tamponi e siamo in attesa dell’esito”.

La soglia dei contagi e i comuni piccoli

Ad oggi in realtà la dashboard di aggiornamento regionale segna 4 casi attualmente positivi a Lugnano in Teverina, così come ieri. Il quinto caso citato dal sindaco probabilmente non è ancora stato conteggiato, ma stando ai dati regionali è comunque un dato sufficiente per far rientrare il comune che conta 1.859 abitanti tra quelli che superano la proporzione di 200 contagi ogni 100mila abitanti.

Ma per i piccoli comuni questo dato va considerato insieme ad altri parametri. Dopo un lungo dibattito – continua il sindaco – è stato chiarito dal Commissario D’Angelo, come riportato anche nella lettera pervenuto dalla Regione, che per quanto riguarda i Comuni sotto 5.000 abitanti la valutazione dovrà essere effettuata con analisi caso per caso.

Lugnano quindi, con la situazione attuale, non rientra nelle ulteriori misure restrittive consigliate nella lettera della Regione Umbria.

Inoltre, con una lettera alla Presidente Tesei abbiamo richiesto ulteriori chiarimenti anche in merito al metodo con cui è stato calcolato il dato (349.65) incidenza /100.000 abitanti di Lugnano in Teverina.

Pertanto vogliamo rassicurare tutti i nostri concittadini che al momento non è prevista nessuna zona rossa per Lugnano in Teverina come riportato nei media, e che quindi le scuole rimarranno aperte. (Per dovere di cronaca, il nome di Lugnano in Teverina compare nella lista dei 29 comuni resa pubblica nella serata di ieri da ANCI ndr)“

Le raccomandazioni

Comunque, vista la situazione epidemiologica della nostra Regione, ancora in colore arancione, e con l’aumento di casi in vari territori anche a noi vicini, raccomandiamo la massima attenzione invitando a:

– mantenere comportamenti consoni alle norme vigenti evitando soprattutto di non creare assembramenti;

– rispettare il distanziamento fisico;

– usare obbligatoriamente anche la mascherina;

– lavarsi ed igienizzarsi costantemente le mani.