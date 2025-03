Javier Girotto & Aires Tango a Terni per VisionInMusica - Tuttoggi.info

Visioninmusica ospita uno degli eventi più attesi della stagione: Javier Girotto & Aires Tango, formazione storica che celebra 30 anni di carriera e che venerdì 28 marzo alle ore 21:00 porterà sul palco dell’Auditorium Gazzoli di Terni tutta l’energia, la passione e la ricerca musicale che l’ha resa unica nel panorama jazzistico internazionale.

La serata si aprirà con un’esibizione dell’Eklectric Duo, innovativa formazione composta dal violoncellista Alberto Casadei e dalla pianista Elisa Tomellini, che unisce la profondità espressiva della musica classica con la modernità del suono elettrico, creando un’esperienza sonora che attraversa generi e epoche, dal barocco al rock, passando per il tango e le colonne sonore cinematografiche. I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket.it

Javier Girotto, al sassofono soprano, guida gli Aires Tango, un quartetto che include Marco Siniscalco al basso elettrico, Alessandro Gwis al pianoforte e Francesco de Rubeis alla batteria e percussioni, il quale ha recentemente sostituito il percussionista storico Michele Rabbia. Fondato nel 1994 da Girotto, il gruppo trae ispirazione dalle sue radici musicali, fonderle con le espressioni tipiche del jazz ha dato vita a un terreno musicale innovativo. Riferendosi esplicitamente alla musica di Astor Piazzolla, Javier Girotto & Aires Tango hanno sviluppato un repertorio originale che evolve continuamente, grazie a slanci creativi e a un ricambio costante del materiale musicale.

Nel 2024, la band celebra tre decadi di musica, avendo condiviso quasi 1000 palchi tra festival e rassegne in tutto il mondo. Per commemorare questo importante anniversario, hanno registrato il loro tredicesimo album, intitolato 30. Questo nuovo lavoro rappresenta non solo un traguardo, ma anche un riflesso della crescita artistica e della continua ricerca musicale del gruppo. La musica di Javier Girotto & Aires Tango è una miscela affascinante di momenti divertenti, drammatici e struggenti, con una forte componente descrittiva e un impegno autentico. Ogni membro del quartetto si distingue come solista di talento, contribuendo a un suono caratterizzato da dinamiche ricche e imprevedibili. Il risultato è un’esperienza musicale che oscilla tra momenti di intensa espressività e sussurri delicati, offrendo un viaggio sonoro coinvolgente e sorprendente, capace di affascinare e catturare l’ascoltatore.