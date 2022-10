È in arrivo uno degli inverni più difficili degli ultimi 50 anni. Per salvare i bilanci delle famiglie e delle imprese sarà necessario impiegare entro la fine dell’anno almeno 70 miliardi. A segnalarlo è l’Ufficio studi della Cgia, secondo cui per mitigare il caro energia il nuovo Governo dovrebbe trovare entro il prossimo 31 dicembre almeno 35 miliardi per dimezzare gli aumenti di costo in capo a famiglie e imprese previsti nel 2022.

