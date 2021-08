Isola Polvese, torna PoesiaEuropa | Il programma - Tuttoggi

Dal 2 al 5 settembre al Centro Arpa il festival internazionale organizzato da Spazio Humanities | tante le novità di questa edizione

PoesiaEuropa torna all’Isola Polvese, dopo l’esordio del 2019 e l’edizione online, a causa della pandemia Covid, dello scorso anno.

Dal 2 al 5 settembre al Centro Arpa dell’ex monastero di San Secondo il festival internazionale promosso dall’associazione Spazio Humanities, che, in collaborazione con Umbrò, la poesia come linguaggio di dialogo culturale tra i popoli europei sarà ancora protagonista.

Un’edizione, ha spiegato la presidente di Spazio Humanities, Maria Borio, che quest’anno ha un taglio formativo, con la lectio magistralis della mattina a cui seguiranno i forum. “L’idea – ha detto Borio – è quella di istituire, durante le quattro giornate d’eccezione, una scuola speciale. Abbiamo ricevuto moltissime domande, da tutta Italia, dal Friuli alla Sicilia, per le borse di studio erogate, da parte di giovani studenti e dottorandi, domande che sono difficili da selezionare, vista l’entità dei curricula presentati”.

Valerio Massaroni, vice presidente di Spazio Humanities, ha evidenziato l’importanza, soprattutto in questa fase che pone al mondo nuove e impegnative sfide sociali ed economiche, del dialogo tra le culture europee come elemento indispensabile per la necessaria cooperazione: “Raramente, infatti, si sente parlare di Europa in senso spirituale e culturale. Intendiamo, nel nostro piccolo, colmare questo gap e far circolare la cultura europea, farla dialogare, perché crediamo che, al di là dei meri aspetti tecnici, ci sia bisogno di un reale impegno di cooperazione culturale e che le radici europee, quelle più vicine alla popolazione, debbano connettersi con reali visioni per il futuro”.

Le borse di studio

Novità di quest’anno, l’istituzione di borse di studio che consentiranno a giovani da tutta Italia di seguire gli incontri e presentare i loro progetti. Sono arrivate moltissime domande per le borse di studio, che prevedono l’ospitalità per le quattro giornate.

La partecipazione

All’indirizzo info@umbrocultura.com, si consiglia di inviare anche le richieste di partecipazione come uditori data la disponibilità limitate dei posti nell’audience in conformità alle norme anti-Covid 19. La partecipazione a POESIÆUROPA 2021 rilascia, inoltre, un attestato con validità di corso di aggiornamento/formazione.

Il programma

Maria Borio ha quindi illustrato il programma, gli ospiti (un nome su tutti, quello di José María Micó, traduttore spagnolo di Dante) e i concerti sperimentali di musica inedita delle giornate di sabato 4 settembre e di domenica 5 settembre: una vera e propria ‘messa a servizio della musica alla letteratura’.

Questo il programma completo delle quattro giornate d’eccezione del 2, 3, 4 e 5 settembre 2021:

Giovedì 2 settembre

Ore 11:00 Poesia/paesaggio – Helen Moore (UK) – Lectio magistralis.

Ore 15:30 Forum, La spazialità e il testo – Laura Pugno & Italo Testa / Intervengono i vincitori della borsa di studio.

Ore 17:00 Presentazione lavori Liceo ‘A. Pieralli’ – Con le studentesse e gli studenti.

Ore 17:45 Lettura – ‘I’m nobody. Who are you? Are you nobody too?’ – Silvio Raffo legge Emily Dickinson.

Venerdì 3 settembre

Ore 11:00 Auden. Musée des Beaux Arts e Gare du Midi come preludio a The Age of Anxiety – Franco Buffoni – Lectio magistralis.

Ore 15:30 Forum, Gli anni Settanta – Stefano Giovannuzzi e Davide Castiglione / Intervengono i vincitori della borsa di studio.

Ore 16:30 Forum, Andrea Zanzotto – Stefano Dal Bianco, Giovanna Frene e Lorenzo Cardilli / Intervengono i vincitori della borsa di studio.

Ore 21:00 Proiezione, Dentro il polittico. Impegno civile e poesia – regia di Davide Minotti.

Sabato 4 settembre

Ore 11:00 Serie sperimentali rosse sulla poetica e sulla scrittura – Margret Kreidl (Austria) con Maria Borio – Lectio magistralis.

Ore 16:00 Letture – Margret Kreidl, José María Micó, Helen Moore, Gian Mario Villalta.

Ore 16:45 Concerto, Il tempo e l’acqua – Ælio Cagnizi (voce e chitarra acustica), Andrea Rellini (violoncello), Toti Panzanelli (chitarra elettrica), Mario Spagnoli (batteria).

Domenica 5 settembre

Ore 11:00 Poesia e musica – José María Micó (Spagna) – Lectio magistralis.

Ore 15:30 Letture – Davide Castiglione, Marco Corsi, Marco Giovenale, Umberto Piersanti e altri.

Ore 17:00 Concerto, Inchiostro – Anna Panzanelli (voce e tastiere), Ruggero Bonucci (basso elettrico), Nicola Pitassio (batteria).