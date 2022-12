“Non riesco a immaginare la vita delle nostre piccole comunità senza le Pro Loco, uno straordinario volontariato che si rende disponibile ovunque”. A dirlo in un videomessaggio il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni dell’Unpli.

col/fsc/gtr