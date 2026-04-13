5,3 milioni di italiani in povertà energetica - Tuttoggi.info

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5,3 milioni di italiani in povertà energetica

ItalPress

5,3 milioni di italiani in povertà energetica

Lun, 13/04/2026 - 18:02

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ROMA (ITALPRESS) – La povertà energetica riguarda circa 5,3 milioni di italiani, pari a 2,4 milioni di famiglie. Si tratta di nuclei che faticano a sostenere le spese essenziali per l’energia elettrica e il riscaldamento. È quanto emerge da un’analisi della Cgia sui dati di Istat e Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica. Nello studio non sono inclusi i costi delle famiglie per l’acquisto dei carburanti per auto e moto. Le situazioni più difficili si concentrano soprattutto nel Sud, in particolare in Puglia. Qui sono oltre 302.500 le famiglie in difficoltà, per un totale di quasi 700.000 persone: significa che 18 famiglie su 100 vivono questa condizione. Subito dopo la Calabria, con più di 143.400 famiglie coinvolte e il Molise, dove le famiglie in difficoltà sono 22.650. Anche in queste regioni il fenomeno riguarda una quota molto rilevante dei nuclei familiari residenti, rispettivamente il 17,4 e il 17 per cento. Le situazioni meno gravi, invece, interessano le Marche, il Friuli Venezia Giulia e il Lazio.
gsl

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