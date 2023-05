400 professionisti e imprenditori italiani ad Assisi per la Conferenza Nazionale BNI® Italia - Tuttoggi.info

Un evento per i professionisti e gli imprenditori che vogliono fare rete e costruire relazioni professionali grazie allo scambio di referenze

BNI® Italia, la rete di networking referenziale leader nel mondo, si prepara a dare il benvenuto a 400 imprenditori e professionisti che parteciperanno all’XI edizione della Conferenza Nazionale, in programma il 5 maggio 2023 nella suggestiva città di Assisi, in Umbria.

In questa undicesima edizione dell’evento, la conferenza si concentrerà su temi di grande rilevanza per il mondo del lavoro e dell’imprenditoria, quali Relazioni, Referenze e Resilienza. Tali elementi rappresentano il valore aggiunto che BNI® offre ai suoi membri da oltre 38 anni, a livello globale attraverso l’accesso a un network qualificato e in continua espansione, finalizzato alla creazione di nuove opportunità di business.

La conferenza sarà dunque un’occasione imperdibile per imprese e professionisti che desiderano acquisire la resilienza necessaria per affrontare con successo le sfide e le trasformazioni dell’attuale scenario economico in rapido cambiamento. Grazie alla rete di BNI®, gli imprenditori possono contare su un supporto solido e duraturo per superare le difficoltà e prosperare nel mercato competitivo odierno.

Il programma

La giornata centrale sarà dedicata a scoprire le migliori strategie per creare relazioni di valore, generare nuove opportunità di business e affrontare, in modo resiliente, le sfide dello scenario economico. Ad aprire l’evento, in qualità di padrona di casa, Federica Mariola, National Director di BNI® Italia con il suo intervento “Il potere di sognare”. Gli altri relatori della giornata saranno Eusebio Gualino, Manager e Speaker, con l’intervento “Cura i tuoi pensieri…diventerà il tuo destino” e Paolo Mariola, che torna sul palco da Fondatore di BNI® Italia con lo speech dal titolo “Focalizzarci sullo scopo per indirizzare il futuro”.

È previsto, durante i lavori della Conferenza, l’intervento della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Come sempre la mattinata sarà dedicata agli incontri one to one e al networking tra i partecipanti.

“Il tema di BNI® quest’anno è Referrals for life, referenze per la vita. Non un semplice slogan ma il riassunto, in poche parole, delle opportunità che BNI crea per coloro che fanno parte, o hanno fatto parte, dell’organizzazione. In uno scenario economico in cui la parola certezza è pressoché sparita dal vocabolario, le relazioni professionali si confermano un asset strategico fondamentale per tutti i settori per generare referenze di business a lungo termine e partnership che diventano delle vere e proprie alleanze consentendo a professionisti e imprenditori di gestire attività sostenibili nel lungo periodo. Come ogni anno la Conferenza rappresenta per noi un momento speciale, un momento in cui respirare tutta l’energia di BNI in un unico luogo”, spiega Federica Mariola, National Director di BNI® Italia.

Davide Venturi, Executive Director BNI® Perugia commenta: “A 5 anni dal lancio del primo capitolo, Il Cantico di Assisi, ospitare la conferenza nazionale BNI ad Assisi è il riconoscimento di quanto l’Umbria sia diventato un territorio “virtuoso”, dove la collaborazione tra imprenditori e professionisti il “giocare in squadra” aiuta le persone a crescere, e sentirsi meno soli. La rete è una risorsa preziosa che permette di creare relazioni durature e di costruire una comunità di professionisti che lavorano insieme per il successo comune, trovando soluzioni, sinergie, clienti e connessioni con semplicità. Oggi posso affermare con orgoglio che, questa regione ricca di storia e tradizioni ha abbracciato la nostra vision: Changing the Way the World Does Business®!”

I numeri di BNI

Si registra che BNI® abbia generato per i suoi 300.000 membri, solo nell’ultimo anno, un volume d’affari di oltre 20 miliardi di dollari, mentre in Italia, nel 2022, il business generato è stato di oltre 557 milioni di euro, grazie a 350.000 referenze scambiate tra gli oltre 11.000 membri nei 457 capitoli. Il metodo BNI® è percepito, quindi, come un’opportunità per tutti i professionisti, al fine di rafforzare le proprie relazioni.

A proposito di BNI® Italia

BNI®, acronimo di Business Network International, fondata in California nel 1985, è la più grande organizzazione di scambio referenze e business networking a livello mondiale. BNI® Italia nasce nel 2003, con l’obiettivo di creare comunità locali di imprenditori e professionisti qualificati, che scelgono il gioco di squadra ed aspirano ad essere il punto di riferimento per la crescita dell’economia sul territorio. Tutte le persone coinvolte si dedicano con impegno e passione quotidiana a sostenere i Membri nella crescita delle loro attività e a supportarli nel cambio di mentalità, necessario per passare dalla modalità competitiva a quella collaborativa. In BNI® Italia le relazioni tra le persone sono ispirate e coerenti alla filosofia del Givers Gain®: il desiderio di aiutarsi reciprocamente, la condivisione delle esperienze e la contaminazione di idee, sono le fondamenta degli ambienti potenzianti che l’organizzazione crea. Oggi BNI® Italia ha al suo interno oltre 11.000 Membri e sta diventando ogni giorno di più un punto di riferimento per imprenditori e professionisti che, oggi più che mai, vogliono aumentare il proprio giro d’affari grazie a rapporti professionali basati sulla fiducia e sulla reciprocità.

A proposito di Federica Mariola

Federica Mariola approda a BNI dopo essersi laureata in Bocconi e aver completato studi specialistici in Marketing a Sydney, Australia.

Ha iniziato la sua esperienza lavorativa in Saatchi & Saatchi per poi proseguirla in Disney. È diventata Certified Franchise Executive e ha ricoperto in BNI Italia il ruolo di Strategic Marketing & Quality Innovation Manager e, in seguito, di Director of Operations. Diventa National Director BNI Italia nel luglio 2022.

A proposito di Davide Venturi

L’esperienza di Davide in BNI inizia nel 2016 in Romagna, come Assistant Director. Chi lo conosce bene racconta che, è un professionista nel creare possibilità dalla connessione tra persone, nel vedere soluzioni laddove tutti vedono crisi e problemi.

La cultura del marketing referenziale e dell’economia collaborativa è stata il carburante di uno dei più entusiasmanti progetti della sua vita, tanto che grazie a BNI ha potuto realizzare uno dei suoi sogni più importanti: vivere e lavorare in Umbria.

Dal 2017 come Executive Director è responsabile dello sviluppo BNI a Perugia Terni e Rieti.