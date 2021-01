Vaccino, prime 40 dosi da Moderna per personale dell'ospedale di Foligno

Tra i primi a ricevere il vaccino il dr. Pietro Albanesi

Il vaccino Moderna arriva all’ospedale di Foligno. Sono state somministrate al personale sanitario dell’Azienda Usl Umbria 2, presidio ospedaliero di Foligno e area nord dell’azienda sanitaria, le prime 40 dosi del vaccino Moderna, recentemente approvato dall’Ema e consegnato nei giorni scorsi alla farmacia ospedaliera del “San Giovanni Battista”.

Il team dell’ospedale

L’attività vaccinale è stata condotta dal team dell’ospedale di Foligno composto dalla coordinatrice Antonella Anselmi, dai dirigenti medici Silvia Ciliano e Federico Dolciami, dalle infermiere Eleonora Donati, Fabiola Gigliarelli e Giuliana Utrio Lampaloni e dalle collaboratrici amministrative Giovanna Gigliarelli e Loretta Ottaviani.

Vaccino su tecnologia a Rna messaggero

Analogamente al vaccino sviluppato Pfizer BioNTech, il vaccino di Moderna si basa su tecnologia a RNA messaggero ossia introduce nelle cellule l’informazione genetica che serve alle stesse per costruire copie della proteina spike. L’mRNA utilizzato non rimane nell’organismo, ma si degrada poco dopo la vaccinazione. Ha un’efficacia pari al 94%. La somministrazione del vaccino Moderna, rivolto ai soggetti maggiorenni, prevede due dosi da 0,5ml da iniettare per via intramuscolare a distanza di 28 giorni l’una dall’altra.

Vaccino, De Fino: “un’arma potente e sicura”

“Da questa mattina quindi è a disposizione un’altra arma potente, sicura ed efficace per eliminare definitivamente il virus e che potrà sicuramente incidere da subito sulla salute dei soggetti più esposti e a rischio” – spiega il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dr. Massimo De Fino.

Macchina organizzativa rodata

La macchina organizzativa all’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno è ben rodata e le attività vaccinali procedono spedite. Il programma odierno, completato in mattinata, ha previsto l’inoculazione delle prime 40 dosi del vaccino Moderna ai sanitari dell’Azienda Usl Umbria 2 area Nord secondo i codici di priorità definiti in ambito nazionale e regionale e con appuntamenti programmati per evitare file e attese al punto vaccinale ubicato al primo piano della struttura ospedaliera.

Tra i primi a ricevere il vaccino il dr. Pietro Albanesi, medico di medicina generale del distretto di Foligno dell’Azienda Usl Umbria 2.