4° Prova del Campionato Italiano di Tiro Dinamico Sportivo: il CTS Terni con Trionfetti si conferma la squadra da battere - Tuttoggi.info

Terni, 1 agosto 2024 – Anche la quarta prova del Campionato Italiano di Tiro Dinamico Sportivo, svoltasi a Castel Sant’Elia (VT) nel corso del fine settimana appena trascorso, ha visto protagonisti gli atleti del CTS Terni, che si sono distinti pure in questa occasione.

Federico Trionfetti ha offerto una grande prestazione nella divisione Production, conquistando la medaglia d’oro individuale e dimostrando di essere, al momento, l’atleta da battere. Mirko Carapacchi, sempre del CTS Terni, ha chiuso al quarto posto assoluto, affrontando piccoli inconvenienti con l’arma che hanno influito sul suo tempo. Nonostante ciò, il team CTS Terni Production, composto da Trionfetti, Carapacchi, Duka e Bisonni, ha conquistato la medaglia d’oro e il gradino più alto del podio.

Andrea Antonelli ha ottenuto una bellissima medaglia di bronzo nella divisione Classic, dimostrando tutta l’esperienza maturata in anni di competizioni in giro per il mondo. Grazie a questa ottima performance, la squadra Classic, formata da Antonelli, Scatolini, Gretter e Moroni, ha conquistato la medaglia d’argento.

Eccellente prestazione anche per Margot Scimmi, che nella divisione Production Optic Lady ha conquistato una splendida medaglia d’oro individuale. Con il supporto di Salvati e Sabatini, ha contribuito alla conquista di una medaglia d’argento per il team.

“Era importante dimostrare di essere competitivi anche in questa fase della stagione – afferma Claudio Trionfetti, titolare del CTS Terni –. I ragazzi hanno mantenuto la concentrazione fino alla fine della gara nonostante il forte caldo di questi giorni. Non ci crogioleremo sugli allori, ma continueremo ad allenarci in vista delle prossime importanti competizioni.”