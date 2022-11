4 novembre, programma delle celebrazioni per l'Unità nazionale e delle Forze Armate - Tuttoggi

Tutti gli appuntamenti in programma venerdì 4 novembre e la visita guidata al Cimitero Monumentale sabato 5 novembre

Dopo la Commemorazione dei Defunti svoltasi ieri con la Santa Messa celebrata alla Chiesa di San Ponziano da S.E.R. Mons. Renato Boccardo e, al Cimitero Monumentale, con la Deposizione di una corona di alloro e Resa degli Onori della Schierante in Armi del 2° Battaglione Granatieri “Cengio” al Sacrario ai Caduti, il 4 novembre saranno due i momenti celebrativi in programma.

Alle ore 11.00, in piazza Giuseppe Garibaldi, è in programma la cerimonia dell’Alzabandiera, la Resa degli Onori da parte di una Schierante in Armi del 2° Battaglione Granatieri “Cengio”, la lettura del messaggio del Capo dello Stato e il saluto del sindaco di Spoleto Andrea Sisti.