“Il 118 è il punto d’unione tra il territorio e l’ospedale. Da 30 anni c’è una risposta sanitaria per quei cittadini che hanno bisogno di cure in emergenza-urgenza e a volte devono essere condotti al pronto soccorso oppure curati a casa. E’ l’ospedale che va a casa del paziente”. Così il segretario della Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Roberto Monaco, in un video per il prossimo numero del Tg Sanità della stessa Federazione. fsc/abr/gtr