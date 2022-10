ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – L’Italvolley femminile approda matematicamente ai quarti di finale dei Mondiali 2022. Sul parquet dell’Ahoy di Rotterdam, le azzurre del ct Mazzanti hanno sconfitto l’Argentina per 3-0. I parziali in favore di Egonu e compagne: 25-19, 25-18, 25-17. Domani, sabato, ultimo impegno nel Girone E per la Nazionale, che alle 13.30 affronterà la Cina.

