ROMA (ITALPRESS) –contrastare la violenza contro le donne e fare in modo che nessuna vittima resti sola.. Così su Facebook il“E’ la strada che abbiamo seguito in questi anni, rafforzando il Codice Rosso e gli strumenti di prevenzione, raddoppiando le risorse del Piano antiviolenza, sostenendo la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio e approvando la legge che riconosce il femminicidio come reato autonomo – prosegue Meloni -., perchè molte donne restano in una situazione di violenza semplicemente perchè non hanno alternative. Per questo abbiamo reso strutturale il Reddito di Libertà e investito sulla formazione e sul lavoro, con incentivi per chi le assume e il microcredito per aiutarle a ricominciare. Sappiamo che la strada è ancora lunga, e continueremo a percorrerla con la stessa determinazione, perchè ogni donna deve poter decidere della propria vita senza paura, senza ricatti e senza chiedere il permesso a nessuno”.– conclude il premier –. E a tutte le donne che stanno affrontando questa battaglia voglio dire una cosa: non siete sole. Lo Stato c’è”.

– Foto IPA Agency –

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