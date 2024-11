25 NOVEMBRE Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne: il sostegno del Club INNER WHEEL di Perugia all’associazione Libera…Mente Donna. - Tuttoggi.info

“Donare un mare di sorrisi ai figli/e delle donne vittime di violenza”

È questo il Progetto dell’associazione Libera…Mente Donna, a cui il Club perugino Inner Wheel di Perugia, presieduto da Federica Ferretti, ha deciso di dare supporto concreto attraverso una donazione, organizzando una serata benefica che ha dato la possibilità ad alcune donne accolte nei centri antiviolenza e ai loro figli/e, di trascorrere durante il periodo estivo un soggiorno presso una struttura turistico-ricettiva.

Il tema della violenza assume infatti una drammaticità ancora più profonda quando insieme alle donne vittime di violenza vengono coinvolti i loro figli.

Il Progetto “Donare un mare di sorrisi ai figli/e delle donne vittime di violenza” è infatti pensato proprio per loro e si propone come finalità quella di sostenere la riconquista degli spazi di vita, la costruzione di un nuovo equilibrio emotivo e di una maggiore serenità dei bambini e bambine vittime di violenza assistita. In particolare l’Associazione Libera…Mente Donna negli anni ha potuto osservare, tramite l’attività svolta, come le esperienze ricreative e ludiche abbiano fortemente aiutato il percorso dei figli/e delle donne accolte presso i Centri Antiviolenza o ospiti delle strutture di Casa Rifugio e di residenzialità dedicata ad affrancarsi dal vissuto di violenza. Offrire dei momenti di “normalità”, in alcuni casi mai sperimentati prima, ha permesso loro di sviluppare maggiore fiducia in loro stessi, nel contesto di cura di riferimento e dato la possibilità di immaginare un futuro migliore libero dalla paura, da abusi e violenze.

Il Club di Perugia dell’Inner Wheel, nel suo spirito internazionale di organizzazione di service, impegno civile e volontariato, è da sempre attivo attraverso le sue socie, nel mettersi al servizio della comunità e del suo patrimonio culturale ed ha quindi accolto subito il sostegno al progetto “Donare un mare di sorrisi ai figli/e delle donne vittime di violenza” promosso da Libera…Mente Donna.Un piccolo gesto, ampiamente ripagato dai sorrisi di quei bambini, che le socie del Club Perugino auspicano venga emulato da altri.

Chiara Comparozzi

Socia del Club INNER WHEEL di Perugia













Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.