25 aprile, De Luca "Grave che non ci sia unità su lotta al fascismo" - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – “E’ grave che non ci sia l’unità nazionale quando si parla di libertà e di lotta al fascismo. E non si può dire sono cose vecchie. Ricordo che il presidente del Consiglio Meloni ha proposto come candidato a presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, un esponente di Fratelli d’Italia che si è vantato di avere nella sua casa la statua e il busto di Mussolini che è quel delinquente che ha portato l’Italia alla guerra regalandoci quasi 600 mila morti”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine di un evento organizzato da FS Sistemi Urbani all’Unione Industriali di Napoli.

xc9/pc/gtr