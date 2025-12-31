 2026 tra anniversari e ricorrenze, ecco le date più importanti da ricordare - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

2026 tra anniversari e ricorrenze, ecco le date più importanti da ricordare

tecnical

2026 tra anniversari e ricorrenze, ecco le date più importanti da ricordare

Mer, 31/12/2025 - 19:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Il 2026 si annuncia come un anno fitto di ricorrenze e anniversari che attraversano storia, cultura e memoria collettiva. Dai grandi nomi della letteratura e della musica agli eventi politici e civili che hanno segnato il Novecento e la storia contemporanea, il calendario dei dodici mesi del nuovo anno offre numerose occasioni per ricordare personaggi e avvenimenti che continuano a influenzare il presente. 

 

Il primo anniversario cade il 10 gennaio, quando ricorrono i dieci anni dalla morte di David Bowie, icona assoluta del glam rock e della cultura pop mondiale. Pochi giorni dopo, il 12 gennaio, si ricordano i cinquant’anni dalla scomparsa di Agatha Christie, regina del romanzo giallo, ma anche i 150 anni dalla nascita di Jack London. Nello stesso giorno cade un’altra ricorrenza letteraria di rilievo: il centenario della pubblicazione di “Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello”. Il 14 gennaio sono 50 anni dal primo numero di “la Repubblica”, il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, che rappresentò una novità nel formato tabloid e nell’impostazione editoriale, dichiaratamente progressista. Il 15 gennaio segna invece i 25 anni dalla fondazione di Wikipedia, l’enciclopedia libera che ha rivoluzionato l’accesso al sapere. Il mese si chiude con un doppio anniversario musicale: il 27 gennaio ricorrono i 125 anni dalla morte di Giuseppe Verdi e i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

A febbraio l’attenzione si sposta sull’arte e sulla narrativa fantastica. Il 19 febbraio ricorrono i 150 anni dalla nascita dello scultore Constantin Brâncuși, pioniere del modernismo, mentre il 20 febbraio segna i 100 anni dalla nascita di Richard Matheson, autore che ha influenzato profondamente cinema e televisione. Il 10 febbraio cade inoltre il quarantesimo anniversario dell’inizio del maxiprocesso di Palermo, una delle pagine più importanti della storia giudiziaria italiana. 

 

Il 5 marzo si celebrano i 150 anni dalla nascita del “Corriere della Sera”, fondato nel 1876. Il 24 marzo ricorrono invece i 100 anni dalla nascita di Dario Fo, drammaturgo, attore e regista, Premio Nobel per la Letteratura nel 1997 e figura centrale del teatro politico italiano. 

 

Il 21 aprile segna i dieci anni dalla morte di Prince, artista visionario che ha lasciato un’impronta indelebile nella musica pop e funk. Il 21 sono anche i settant’anni dal primo numero di “Il Giorno”, il quotidiano milanese nato per iniziativa dell’allora presidente dell’Eni Enrico Mattei. Il 26 aprile ricorrono inoltre i 40 anni dal disastro nucleare di Chernobyl, l’incidente più grave nella storia dell’energia atomica. 

 

Il 26 maggio è una data chiave per la musica del Novecento: ricorrono i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, trombettista e compositore che ha rivoluzionato il jazz. Il mese ricorda anche i 65 anni dalla fondazione del Wwf, datata 29 aprile 1961. 

 

Il 1° giugno si celebrano i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, icona del cinema e della cultura pop. Il 2 giugno l’Italia festeggia gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, nata dal referendum istituzionale del 1946. Il 10 giugno cadono i 100 anni dalla morte di Antoni Gaudí e il 19 giugno i 100 anni dalla nascita di Giangiacomo Feltrinelli, editore e intellettuale tra i più influenti del secondo Novecento italiano. 

 

Il 4 luglio è una data simbolica per gli Stati Uniti: nel 2026 ricorrono i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza e, nello stesso giorno, i 200 anni dalla morte di Thomas Jefferson, uno dei padri fondatori della nazione. Il 25 luglio si ricordano i 40 anni dalla morte del regista Vincente Minnelli. 

 

Il 1° agosto ricorrono i 90 anni dalla nascita di Yves Saint Laurent, stilista che ha cambiato il modo di vestire delle donne. L’11 agosto segna i 70 anni dalla morte dell’artista Jackson Pollock, mentre il 19 agosto si ricordano i 90 anni dalla morte del poeta Federico García Lorca. 

 

Il 5 settembre cadono gli 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury, voce dei Queen e uno dei frontman più carismatici della storia del rock. L’11 settembre ricorrono invece i 25 anni dagli attentati del 2001, che hanno segnato profondamente la storia contemporanea. Il 15 settembre si ricordano i 20 anni dalla morte di Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice. 

 

Il 3 ottobre è una delle ricorrenze più solenni dell’anno: gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, figura universale di spiritualità e dialogo. Il 15 ottobre segna i 100 anni dalla nascita di Ed McBain, innovatore del romanzo poliziesco. Il 31 ottobre sono 100 anni dall’attentato a Benito Mussolini da parte di Anteo Zamboni. In seguito a quell’evento il regime fascista si consolidò attraverso le Leggi Fascistissime, che abolirono i partiti d’opposizione, soppressero la libertà di stampa (con la chiusura di giornali come “L’Unità”), istituirono il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e reintrodussero la pena di morte, trasformando il Paese in una dittatura totalitaria. 

 

Il 7 novembre ricorrono i dieci anni dalla morte di Leonard Cohen, cantautore e poeta canadese. Il 21 novembre si celebrano i 150 anni dalla nascita di Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del Futurismo, mentre il 24 novembre cadono i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, autore di Pinocchio. L’11 novembre segna inoltre i 100 anni della Route 66. 

 

Il 5 dicembre ricorrono i 100 anni dalla morte del pittore Claude Monet, maestro dell’Impressionismo. Il 10 dicembre si ricordano i 90 anni dalla morte di Luigi Pirandello e i 100 anni dal conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda. Il 25 dicembre cadono i dieci anni dalla morte di George Michael, mentre il 22 dicembre i 150 anni dalla nascita di Filippo Tommaso Marinetti. Il mese si chiude il 29 dicembre con i 100 anni dalla morte di Rainer Maria Rilke. (di Paolo Martini) 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!