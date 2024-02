2^ prova del Campionato Regionale FGI Silver per l’Asd Centro Judo Ginnastica Tifernate - Tuttoggi.info

Domenica 25 febbraio si è svolta a Terni la 2^ prova del Campionato Regionale Silver Individuale LA-LB-LC-LD.

Per l’Asd Centro Judo Ginnastica Tifernate è stata una giornata ricca di emozioni.

Per alcune ginnaste, invece l’emozione ha giocato qualche piccolo scherzo, ma sicuramente questa prima prova è di buono auspicio per il proseguo di stagione

Di seguito i risultati:

LA A1 BASE

4^ class PEDANA MARTINA

LB A4 BASE

8^ class BIAGIOTTI VIRGINIA

LB J3 BASE

1^ class MINELLI SOFIA

LD J3 BASE

1^ class PULETTI ILENIA

In questa seconda prova assenti le ginnaste Robellini Vittoria per infortunio e Rinaldi Agata per malattia.

Le Ginnaste del Club Tifernate, erano accompagnati dalle Tecniche: Landi Federica, Mariotti Angelica, Tavernelli Deborah.

Buoni risultati per tutte le ginnaste, che in queste giornate di qualificazione Regionale per l’accesso alle Finali Nazionali della Federazione Ginnastica d’Italia, si sono impegnate con molta serietà ed impegno.