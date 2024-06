19enne trovato morto ad Arzachena, aperta un'inchiesta - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La Procura di Tempio vuole fare chiarezza sulla morte di Ivan Dettori, il 19enne di Arzachena scomparso da casa e ritrovato morto in campagna. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, il sostituto procuratore Mauro Lavra ha disposto accertamenti e la Procura indaga su due ipotesi di reato: atti persecutori e morte come conseguenza di altro reato.

La famiglia del ragazzo chiede chiarezza sulla vicenda per scoprire se qualcuno abbia preso di mira il figlio, arrivando magari a indurlo al suicidio. Inizialmente la salma era stata restituita alla famiglia ed era già stato fissato l’appuntamento in chiesa per il funerale, ma poi è entrata in gioco la Procura: esequie rimandate e accertamenti su ogni aspetto della vicenda.

Domani sarà eseguita l’autopsia sul corpo del ragazzo scomparso lunedì e ritrovato giovedì nella campagne di Arzachena.