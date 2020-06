1,7 mln famiglie in povertà assoluta nel 2019 - Tuttoggi

Dopo quattro anni di aumento, si riducono per la prima volta il numero e la quota di famiglie in povertà assoluta, pur rimanendo su livelli molto superiori a quelli precedenti la crisi del 2008-2009. Secondo quanto rileva l’Istat, nel 2019 sono quasi 1,7 milioni le famiglie in povertà assoluta con un’incidenza pari al 6,4%, per un totale di circa 4,6 milioni di individui, in calo rispetto al 2018 quando l’incidenza era pari al 7%. In particolare, nel Mezzogiorno la povertà familiare scende dal 10% all’8,6% e quella individuale dall’11,4% al 10,1%.

