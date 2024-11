102 punti in una partita di basket, l'unico al mondo è stato Alessandro Dolfi | Record certificato 50 anni dopo - Tuttoggi.info

L’uomo che fece 102 punti in un incontro di basket. Record da Guinness dei primati per Alessandro Dolfi, oggi 64enne anni, storico “cestista” tifernate al quale – a distanza di quasi mezzo secolo da quell’impresa – la Federazione Italiana Pallacanestro ha deciso di attribuirgli un doveroso riconoscimento.

La partira dei record contro l’Assisi

Teatro del record, giovedi 27 maggio 1976, il torneo giovanile “basket Primavera”. Il Città di Castello affrontava l’Assisi e la sede della gara era il campo esterno della Scuola Media “Alighieri”, ora in fase di demolizione per essere ricostruita ex novo. Dopo il fischio iniziale i tifernati – agli ordini del coach Mario Serafini – dilagano da subito con Dolfi (per tutti “Soldino”) già a 48 punti realizzati nella prima frazione.

Amici e compagni di squadra vogliono tentare l’impresa e da quel momento si trasformano tutti in assistman per il loro mvp, che eguaglia il punteggio record di 100 a suon di tiri da due (da tre punti non c’era ancora). Ad una manciata di secondi dalla fine, però, restano ancora due tiri liberi per “Soldino”, che con la solita freddezza non tradisce, realizzando il 101 e il 102. Il record dei record del basket è battuto,

Questo il tabellino di allora: 152-38. Basket Città di Castello: Dolfi (102), Susini (10), Alcherigi (6), Conti (4), Mancini (20), Panfili (2), Meozzi (4), Poderini M. (4). Basket – I Pas Assisi: Caputo (8), Buzzao (8), Pecetta (4), Cianetti (3), Paparelli, Sciamanna (8), Rossetti (4), Calderini (3).

Battuto Wilt Chamberlain

Wilt Chamberlain, icona del basket di tutti i tempi, il 2 marzo 1962 – nella partita tra i Philadelphia Warriors e New York Knicks – fu il primo e unico nella storia del basket a realizzare 100 punti. “Tutti diranno … ma quella è la NBA … ma a noi giovani cestisti che ci importava? – raccontano con orgoglio gli amici del recordman – Anche noi ora abbiamo il nostro record”.

La segnalazione del coach Serafini e il riconoscimento della Fip

Qualche settimana fa il coach Serafini, mettendo ordine nelle sue cose ha ritrovato un articolo di un quotidiano locale del tempo e ha scritto alla Federazione Basket Italiana ricordando al presidente Petrucci questa impresa. Gentilissimo il numero uno della Fip ha risposto dicendo di aver fatto inserire questo risultato nell’archivio federale. Ora è dunque ufficiale: Alessandro Dolfi è il giocatore italiano che ha realizzato più punti in una gara federale.

“Ricordo ad uno ad uno quei punti”

Alessandro Dolfi è diventato un abilissimo ceramista e dopo tanti anni di lavoro oggi è un quieto pensionato che si sta godendo il suo meritato riposo con un riconoscimento, dopo 50 anni da quel giorno magico, da incorniciare. “Ringrazio il coach – ha sottolineato – per aver segnalato alla federazione quell’avvenimento che è parte della mia vita e dei ricordi più cari di felicità e divertimento con i miei compagni di squadra, che ancora oggi frequento con la stessa passione per il basket di allora. Ricordo uno ad uno quei punti e quella bella giornata di sport . Grazie a tutti coloro che lo hanno voluto ricordare e grazie alla Federazione e al Presidente Petrucci”.

Il presidente della Federazione Petrucci “Merita di essere ricordato”

“Un record – ha scritto nella lettera il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci inviata al coach Serafini – che seppur maturato in contesto agonistico diverso a quello del noto cestista statunitense, merita sicuramente di essere ricordato. Peraltro entrambi i record sono stati maturati in quadro regolamentare che non prevedeva il tiro da tre punti, fattore che nobilita ancor di più tali prestazioni straordinarie“. La informo infine che ho provveduto a far inserire lo score raggiunto da Alessandro Dolfi nell’archivio federale affinchè ne rimanga traccia nei nostri sistemi”.