1000 anni di Polonia e 10 anni di Scuola Anders. in un film - Tuttoggi.info

“1000 LAT, POLSKO!” – La Polonia raccontata dai bambini della Scuola ANDERS

La Scuola di Lingua e Cultura Polacca ANDERS, attiva da dieci anni tra Umbria e Marche, celebra il suo decennale con un progetto speciale che unisce memoria, creatività e futuro: il film d’animazione “1000 LAT, POLSKO!”.

Realizzato con il contributo degli alunni delle aule di Perugia, Macerata e Ancona, il film dà voce e colore alla storia millenaria della Polonia. Gli studenti dai 3 ai 17 anni hanno infatti prestato le proprie voci, i loro disegni e la loro fantasia per riportare in vita episodi fondamentali: dall’opera di Mieszko I, all’incoronazione di Bolesław Chrobry, fino ai simboli che hanno dato forma alla nazione.

La “piccola Polonia” di Anders

Un racconto fresco e appassionato, pensato dai più piccoli per emozionare tutte le generazioni, che si inserisce nella più ampia missione della Scuola ANDERS: tramandare la lingua polacca e le storie affascinanti di una nazione ricca di cultura. Un impegno che non si ferma alle lezioni in aula, ma si nutre di viaggi, gite didattiche, spettacoli teatrali, eventi e progetti multimediali capaci di coinvolgere famiglie e istituzioni, rafforzando la comunità della “piccola Polonia” immaginata dal Generale Anders.

Negli ultimi anni, ad esempio, gli studenti hanno partecipato a progetti dedicati alla Costituzione del 3 maggio, alla storia della moneta polacca, a Niccolò Copernico, alla Mazurka di Dąbrowski inno nazionale e agli inventori ed esploratori polacchi.

«In soli dieci anni di attività – sottolinea la direzione della scuola – abbiamo voluto costruire un ponte vivo tra Italia e Polonia. Non sono 1000 anni come la storia che celebriamo, ma 10 intensi anni ricchi di eventi, incontri e scoperte che hanno fatto crescere insieme bambini e genitori, rafforzando l’orgoglio e il senso di appartenenza».





Un progetto internazionale, fra Marche e Umbria

Nel primo semestre 2025 grazie a un progetto finanziato dal Ministero degli Esteri polacco, gli studenti hanno viaggiato nel tempo e nello spazio tra re, castelli e leggende medievali: hanno costruito modelli, dipinto ritratti, realizzato corone e scettri, trasformando la storia in un gioco creativo e coinvolgente.

Il progetto è culminato con la produzione di un film d’animazione creato con i contributi dei ragazzi e con una gita alla Rocca di Offagna (qui la cronaca della giornata), dove hanno sperimentato la vita medievale da protagonisti – imparando il polacco, sviluppando creatività, lavorando in squadra e scoprendo con orgoglio le tracce polacche nel territorio (compresa la visita al museo della liberazione di Ancona ad opera del 2° Corpo polacco). “1000 LAT, POLSKO!” è un omaggio alla Polonia fatto con il cuore: uno sguardo giovane e sincero sulle radici di un popolo, per ricordare che la storia appartiene a chi la custodisce e la rinnova ogni giorno.

Iscrizioni aperte!

Alla Scuola ANDERS i bambini non studiano solo la lingua polacca, ma la vivono attraverso storie, leggende e avventure. Un percorso unico, dove lingua e cultura diventano esperienze indimenticabili per tutta la famiglia.

Anche a Perugia stanno per riprendere i corsi del nuovo anno e le iscrizioni sono già aperte: un invito rivolto a tutte le famiglie italo-polacche interessate a vivere l’esperienza di una scuola che coniuga apprendimento e creatività.





Per maggiori informazioni:

Luogo: Scuola di Lingua e Cultura Polacca ANDERS Perugia, Ponte della Pietra, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA