100 anni Dario Fo, il teatro che conquista i giovani rivive con Mario Pirovano - Tuttoggi.info

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100 anni Dario Fo, il teatro che conquista i giovani rivive con Mario Pirovano

ItalPress

100 anni Dario Fo, il teatro che conquista i giovani rivive con Mario Pirovano

Sab, 21/03/2026 - 18:02

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MILANO (ITALPRESS) – Le opere teatrali di Dario Fo e Franca Rame, a cento anni esatti dalla nascita del Premio Nobel, sono ancora più che mai attuali e sono una leva straordinaria per permettere alle tante persone che ancora non frequentano il teatro, soprattutto i più giovani, di avvicinarsene e di innamorarsene. Ne è convinto l’attore Mario Pirovano, universalmente considerato l’erede teatrale di Dario Fo e Franca Rame, con i quali ha condiviso per decenni palcoscenico e una profonda amicizia, che intervistato dall’Agenzia di Stampa Italpress ha detto: “Le rappresentazioni di Dario Fo e Franca Rame sono molto lontane da certe strutture del teatro ‘vecchio stile’, borghese o classico. E’ un teatro che arriva direttamente alla ‘pancia’ degli spettatori. E soprattutto i più giovani hanno bisogno di cose potenti, vere, reali, e i testi di Dario Fo sono così”.(ITALPRESS)

trl/gsl

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