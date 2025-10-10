 10 ottobre – Giornata Internazionale per la Consapevolezza sulla Sindrome X Fragile Un mese di eventi e monumenti illuminati di blu in tutta Italia - Tuttoggi.info
10 ottobre – Giornata Internazionale per la Consapevolezza sulla Sindrome X Fragile Un mese di eventi e monumenti illuminati di blu in tutta Italia

Redazione

Ven, 10/10/2025 - 21:05

Roma, 8 ottobre 2025 – In occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza sulla Sindrome X Fragile, che si celebra il 10 ottobre, l’Associazione Italiana Sindrome X Fragile, insieme alle sue 11 Sezioni territoriali, promuove per tutto il mese di ottobre una serie di iniziative nazionali e locali dedicate all’informazione, alla sensibilizzazione e alla vicinanza alle famiglie.
La sindrome X Fragile è la più diffusa causa ereditaria di disabilità intellettiva e la seconda causa genetica di autismo. Nonostante l’elevata incidenza, è ancora poco conosciuta: giornate come questa sono fondamentali per accendere l’attenzione della società e delle istituzioni.
Illuminiamo l’Italia di blu
Per tutto il mese, numerosi comuni e monumenti storici italiani si illumineranno di blu, colore simbolo della Sindrome X Fragile.
Tra le tante adesioni spicca l’illuminazione a Roma del Palazzo del Senato della repubblica e del Palazzo dell’Istituto Superiore di Sanità, un segnale di forte sostegno da parte delle istituzioni nazionali.
Monumenti confermati
Toscana
• Grosseto – Palazzo Comunale
• Livorno – Gazebo della Terrazza Mascagni
• Pisa – Palazzo delle Logge di Banchi
• Massa – Piazza Bad Kissingen
• Arezzo – Monumento in memoria di Francesco Petrarca
• Scandicci – Urban Gallery della Fabbrica dei Saperi
• Carrara – Opera scultorea “Armonia di ombre e luci”
• Firenze – Loggiato dell’Istituto degli Innocenti
Lazio
• Roma – Palazzo del Senato della Repubblica
• Roma – Palazzo dell’Istituto Superiore di Sanità
• Anguillara Sabazia – Porta Maggiore
• Fabrica di Roma – Chiesa di Santa Maria della Pietà e gli Ulivi
• Genzano – Palazzo Sforza Cesarini
• Lanuvio – Portico del Santuario di Giunone Sospita
• Viterbo – Palazzo dei Papi
Sardegna
• Sassari – Palazzo Ducale
• Ussassai – Palazzo Comunale
• Barisardo – Torre Spagnola
Marche
• Pesaro – Centro storico
• Jesi – Arco Clementino e Fontana delle Leonesse
Campania
• Portici – Palazzo comunale
Puglia
• Taranto – Palazzo comunale e castello Aragonese
Umbria
• Gubbio – Piazza San Giovanni
• Terni – largo Villa Glori
Eventi locali
Accanto alle illuminazioni, l’Associazione e le sue Sezioni territoriali promuovono numerose iniziative sportive, culturali e scientifiche:
• “Pazzieggiata” in Sardegna – 5 ottobre: camminata inclusiva e solidale.
• Giornata delle Arti Marziali a Bolzano – 5 ottobre: sport e inclusione.
• Convegno “Sindrome X Fragile: Scienza, Cura e Inclusione” a Bari – 9 ottobre: organizzato dalla Sezione Puglia con l’Università di Bari, presso l’Aula Magna.
• Go Kart Day a Roma – 12 ottobre: giornata di divertimento e socialità per famiglie e ragazzi.
L’impegno dell’Associazione
“La Giornata Internazionale – sottolinea la Presidenza dell’Associazione – rappresenta un’occasione importante per accendere l’attenzione pubblica sulla sindrome X Fragile, promuovere la ricerca scientifica e sostenere le famiglie. Ma il nostro lavoro prosegue ogni giorno, per rafforzare inclusione e diritti delle persone che convivono con questa condizione genetica.”
L’Associazione Italiana Sindrome X Fragile invita istituzioni, cittadini e media a partecipare alle iniziative, unirsi alla campagna di consapevolezza e illuminare di conoscenza e solidarietà il futuro dei nostri ragazzi.

