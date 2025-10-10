10 ottobre – Giornata Internazionale per la Consapevolezza sulla Sindrome X Fragile Un mese di eventi e monumenti illuminati di blu in tutta Italia - Tuttoggi.info

Roma, 8 ottobre 2025 – In occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza sulla Sindrome X Fragile, che si celebra il 10 ottobre, l’Associazione Italiana Sindrome X Fragile, insieme alle sue 11 Sezioni territoriali, promuove per tutto il mese di ottobre una serie di iniziative nazionali e locali dedicate all’informazione, alla sensibilizzazione e alla vicinanza alle famiglie.

La sindrome X Fragile è la più diffusa causa ereditaria di disabilità intellettiva e la seconda causa genetica di autismo. Nonostante l’elevata incidenza, è ancora poco conosciuta: giornate come questa sono fondamentali per accendere l’attenzione della società e delle istituzioni.

________________________________________

Illuminiamo l’Italia di blu

Per tutto il mese, numerosi comuni e monumenti storici italiani si illumineranno di blu, colore simbolo della Sindrome X Fragile.

Tra le tante adesioni spicca l’illuminazione a Roma del Palazzo del Senato della repubblica e del Palazzo dell’Istituto Superiore di Sanità, un segnale di forte sostegno da parte delle istituzioni nazionali.

Monumenti confermati

Toscana

• Grosseto – Palazzo Comunale

• Livorno – Gazebo della Terrazza Mascagni

• Pisa – Palazzo delle Logge di Banchi

• Massa – Piazza Bad Kissingen

• Arezzo – Monumento in memoria di Francesco Petrarca

• Scandicci – Urban Gallery della Fabbrica dei Saperi

• Carrara – Opera scultorea “Armonia di ombre e luci”

• Firenze – Loggiato dell’Istituto degli Innocenti

Lazio

• Roma – Palazzo del Senato della Repubblica

• Roma – Palazzo dell’Istituto Superiore di Sanità

• Anguillara Sabazia – Porta Maggiore

• Fabrica di Roma – Chiesa di Santa Maria della Pietà e gli Ulivi

• Genzano – Palazzo Sforza Cesarini

• Lanuvio – Portico del Santuario di Giunone Sospita

• Viterbo – Palazzo dei Papi

Sardegna

• Sassari – Palazzo Ducale

• Ussassai – Palazzo Comunale

• Barisardo – Torre Spagnola

Marche

• Pesaro – Centro storico

• Jesi – Arco Clementino e Fontana delle Leonesse

Campania

• Portici – Palazzo comunale

Puglia

• Taranto – Palazzo comunale e castello Aragonese

Umbria

• Gubbio – Piazza San Giovanni

• Terni – largo Villa Glori

________________________________________

Eventi locali

Accanto alle illuminazioni, l’Associazione e le sue Sezioni territoriali promuovono numerose iniziative sportive, culturali e scientifiche:

• “Pazzieggiata” in Sardegna – 5 ottobre: camminata inclusiva e solidale.

• Giornata delle Arti Marziali a Bolzano – 5 ottobre: sport e inclusione.

• Convegno “Sindrome X Fragile: Scienza, Cura e Inclusione” a Bari – 9 ottobre: organizzato dalla Sezione Puglia con l’Università di Bari, presso l’Aula Magna.

• Go Kart Day a Roma – 12 ottobre: giornata di divertimento e socialità per famiglie e ragazzi.

________________________________________

L’impegno dell’Associazione

“La Giornata Internazionale – sottolinea la Presidenza dell’Associazione – rappresenta un’occasione importante per accendere l’attenzione pubblica sulla sindrome X Fragile, promuovere la ricerca scientifica e sostenere le famiglie. Ma il nostro lavoro prosegue ogni giorno, per rafforzare inclusione e diritti delle persone che convivono con questa condizione genetica.”

L’Associazione Italiana Sindrome X Fragile invita istituzioni, cittadini e media a partecipare alle iniziative, unirsi alla campagna di consapevolezza e illuminare di conoscenza e solidarietà il futuro dei nostri ragazzi.





