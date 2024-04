1° maggio, Sbarra "Attraverso musica diamo valore a lavoro e coesione" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Anche quest’anno il primo maggio torna il Concertone, che spostiamo al Circo Massimo, per coinvolgere tantissimi giovani perché la musica unisce. Dobbiamo dare, attraverso la musica, valore e significato all’impegno per il lavoro, per la coesione sociale, per la crescita economica e per lo sviluppo del Paese e della stessa Europa”. Lo ha detto Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, entrando nella sede Rai di viale Mazzini per la conferenza stampa di presentazione del Concerto del Primo Maggio.

