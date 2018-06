Si ribalta trattore, muore un uomo

Un uomo è morto dopo essere stato travolto dal trattore con il quale stava lavorando. La tragedia è avvenuta intorno alle 12.30 di oggi nella zona di San Feliciano di Magione. L’uomo, secondo le prime informazioni, era al lavoro in un campo con il mezzo agricolo, quando questo si è ribaltato. Per il lavoratore non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento sul posto dei soccorritori, tra cui i vigili del fuoco volontari di Città della Pieve.

Seguono aggiornamenti

