Passignano, 7 tappe in torno al lago con “La via del Trasimeno”

Domani la presentazione del progetto di cammino-terapia in sette tappe intorno al lago

E’ in programma per venerdì 6 aprile alle ore 18, presso la sala consiliare di Passignano, la presentazione ufficiale de “La Via del Trasimeno”, il nuovo cammino in sette tappe che permette di fare il giro del lago, passando per i borghi e le colline circostanti.

La Via del Trasimeno è stata ideata e promossa dalla neocostituita associazione di promozione sociale Camminare guarisce, che, ispirandosi all’esperienza personale di Fabrizio Pepini, presidente dell’Associazione, si propone di promuovere la pratica del camminare come strumento di benessere psico-fisico delle persone, oltre che come pratica sostenibile di conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico dei territori.

La Via del Trasimeno apre dunque molte prospettive interessanti: in primo luogo sarà la cornice ideale per lanciare e sperimentare il primo grande laboratorio a cielo aperto di cammino-terapia, dove gruppi di persone affette da particolari problematiche di salute fisica o psicologica, e categorie vulnerabili con difficoltà di inserimento sociale, potranno essere accompagnate dalla nostra associazione in esperienze pilota di cammino terapeutico ed educativo, immersi nella quiete e profonda bellezza del territorio.

La Via del Trasimeno costituisce inoltre un’ulteriore opportunità di rilancio turistico per il comprensorio lacustre, soprattutto nei periodi di bassa stagione, richiamando da ogni parte d’Italia e del mondo tutti coloro che – camminatori, pellegrini, curiosi, amanti della cultura, della natura e della buona gastronomia – cercano esperienze di turismo lento per rigenerarsi e che potranno venire a conoscere, attraversandolo con i proprio piedi, questo territorio così bello e ancora poco conosciuto, contribuendo a mettere in moto un’economia virtuosa con ricadute positive sulle comunità locali.

Stampa