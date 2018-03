Panicale, nuova vita per il centro polifunzionale “L’Occhio”

Domenica 11 marzo inaugurazione dei lavori e consegna delle chiavi al Csa “Fratini”

Si apre una nuova stagione per il Centro polifunzionale “L’Occhio” di Tavernelle. E’ in programma per domenica 11 marzo a partire dalle ore 15,30 la cerimonia di inaugurazione dei recenti lavori realizzati all’interno della struttura e di consegna delle chiavi al gestore, il Centro sociale anziani “Q. Fratini Panicale – Piegaro”.

Il taglio del nastro è previsto per le ore 16. A seguire l’intervento delle autorità. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Panicale.

