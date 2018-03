Neve al Trasimeno, scuole tutte chiuse e il gelo da spettacolo (VIDEO)

Castiglione, Città della Pieve, Magione, Passignano, Tuoro, Panicale, Paciano, Piegaro emettono ordinanze

Le ordinanze dei sindaci sono scattate poco dopo le sei di questa mattina. Il primo giorno di marzo regala una spolverata di neve come da previsioni, e colpisce gli otto comuni del Trasimeno (Castiglione, Città della Pieve, Magione, Passignano, Tuoro, Panicale, Paciano, Piegaro) che per motivi precauzionali e cautelativi hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

In realtà intorno alle 10 la neve era già stata quasi tutta sciolta dalla pioggia, anche questa caduta puntuale come da previsioni meteo, e le squadre esterne dei vari territori erano già allertate dalla notte e hanno sparso sale preventivo e liberato le vie principali in quel frangente, effettivamente delicato, tra le 5 e le 9.

Sulla chiusura delle scuole si è preferito aspettare evidentemente fino all’ultimo, nella speranza di poter mantenere gli istituti aperti, ma anche sotto il peso delle preoccupazioni per il ghiaccio, la decisione è arrivata con i fiocchi mattutini. Il colpo di coda del maltempo è legato a queste ultime ore in cui la pioggia per via delle temperature ancora intorno allo zero, cade e si congela rapidamente nel momento in cui tocca terra. Ma ormai la poltiglia ha la meglio sul manto nevoso.

E proprio il ghiaccio sta regalando in queste ore delle immagini spettacolari, quelle che qui riportiamo sono state scattate dall’ottimo obbiettivo di Giorgio Brusconi nella zona di Castiglione del Lago. Si vede il lieve manto nevoso e compaiono i ghiaccioli fenomeno di “collaborazione” tra il gelo, l’acqua e il vento. Solo in case di gelate eccezionali compiano e questi giorni sono comparsi per la prima volta in questo inverno.

Ma il gelo è anche croce per l’attività dei pescatori. In questi giorni la pesca è ferma e anche il lago ha iniziato a gelare in qualche punto. I pesci restano sul fondo e il rischio è che le reti si spezzino per via del freddo. Ma Burian dovrebbe essere ormai agli sgoccioli e le temperature dovrebbero rapidamente risalire nelle prossime ore.

E intanto dal lago arrivano anche immagini di estrema simpatia, come il video della “nutria pattinatrice” che ci ha gentilmente inviato l’autrice Marica Leschi. Lo ha girato con la sua macchina fotografica e la ringraziamo per la gradita concessione.

