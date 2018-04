Il Lago Trasimeno vola a Stoccarda con i suoi sapori

Appuntamento con la fiera Slow Food Per le specialità enogastronomiche

L’appuntamento di riferimento annuale per le specialità eno-gastronomiche internazionali del mercato del buon gusto è la ” Fiera Slow Food ” che si tiene presso il polo fieristico di Stoccarda dal 5 all’ 8 aprile 2018 .

Ancora una volta l’Italia si conferma prima presenza straniera con circa 80 espositori provenienti da tutta Italia per offrire il top del made in Italy ad un pubblico fortemente interessato ad acquistare prodotti d’alta qualità ed in linea con i principi dell’associazione Slow Food, riassunti nel motto: “buono, pulito e giusto”.

In questo scenario internazionale, con oltre 15.000 mq di area espositiva, è presente lo stand del Volante Inn con l’esposizione di prodotti e sapori del lago Trasimeno tra i quali la fagiolina, l’olio, il vino, i salumi ed alcune ricette (proposte dallo chef Enzo Cavallucci ) tra le quali: i pici con persico e uova di regina, gnocco con tartufo e altre specialità lacustre con la presenza del GAL Trasimeno e Cooperativa Pescatori.

La fiera Slow Food è una finestra di rilievo per far conoscere ed apprezzare le specialità della regione Umbria e costituisce il principale evento dell’associazione omonima in Germania che si inserisce all’interno delle Fiere di Primavera che si svolgono tutti gli anni a Stoccarda. La Camera di Commercio Italo-Tedesca assiste e coordina la presenza delle aziende italiane presenti in fiera.

