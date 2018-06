Conto alla rovescia per la 14a edizione del Trasimeno Music Festival

Conto alla rovescia per la 14a edizione del Trasimeno Music Festival che si tiene dal 29 giugno al 5 luglio 2018.

La manifestazione musicale internazionale è preceduta da un concerto gratuito “Anteprima Festival”, con due giovani pianisti di talento, Luigi Carroccia e Julia Hamos, che si terrà giovedì 28 giugno prossimo, alle ore 21 presso la piazza del borgo di San Savino che si affaccia sul Lago Trasimeno.

L’appuntamento per il Concerto inaugurale è per venerdì 29 giugno, ore 21, presso la Basilica di San Pietro a Perugia con la Camerata Salzburg, una delle migliori orchestre da camera al mondo e la pianista canadese Angela Hewitt, anche Direttore Artistico del Trasimeno Music Festival.

Il programma in cui si esibiranno è:

E. Elgar: Serenata per orchestra d’archi in Mi minore, Op. 20

W.A. Mozart: Concerto per pianoforte e orchestra n. 12 in La maggiore, K 414

G. Finzi: Egloga per pianoforte e archi in Fa maggiore, Op. 10

W.A. Mozart: Concerto per pianoforte e orchestra n. 9 in Mi bemolle maggiore, K 271 “Jeunehomme”

Il secondo concerto si terrà sabato 30 giugno, alle ore 21, al Teatro Signorelli di Cortona.

Protagonisti della serata saranno la Camerata Salzburg e le pianiste Angela Hewitt e Gabriela Montero.

Il pubblico presente potrà ascoltare:

J.S. Bach: Concerto per due tastiere e orchestra in Do minore, BWV 1060

W.A. Mozart: Concerto per due pianoforti e orchestra in Mi bemolle maggiore, K 365

F. Schubert: Sinfonia n. 5 in Si bemolle maggiore, D 485

CAMERATA SALZBURG

La Camerata Salzburg è stata fondata nel 1952 da insegnanti e studenti del Mozarteum di Salisburgo. Il padre fondatore della Camerata era il direttore, pedagogo e musicologo Bernhard Paumgartner, anche co-fondatore del Festival di Salisburgo. Il nome dell’orchestra – originariamente Camerata Academica des Mozarteum Salzburg – fu scelto per rendere omaggio alla storica Camerata Fiorentina del Rinascimento. Il distinto stile musicale dell’orchestra si è formato nel corso di sei decenni di attività, attraverso la continua collaborazione con musicisti di fama mondiale, quali il citato Paumgartner, Géza Anda, Sándor Végh, Sir Roger Norrington e András Schiff. Nel 2007, l’assistente di Norrington, il violinista Leonidas Kavakos, ha assunto la direzione artistica dell’orchestra fino al 2011, quando Louis Langrée è stato nominato direttore principale.

Clara Haskil, Dietrich Fischer-Dieskau, Heinz Holliger, Aurèle Nicolet, Wolfgang Schneiderhan, Christoph Eschenbach, Philippe Herreweghe, René Jacobs, Franz Welser-Möst e Peter Ruzicka (solo per citarne alcuni) si sono esibiti con la Camerata, in un vasto repertorio che spazia dai quartetti d’archi per piccolo gruppo da camera, alle sinfonie romantiche, a lavori del XX secolo per grande orchestra sinfonica. Nella città di Mozart, la Camerata è ospite fissa del Festival di Salisburgo e della Mozart Woche, esibendosi in concerti e opere. Al prestigioso Mozarteum di Salisburgo, sede dell’orchestra, la Camerata tiene una propria regolare stagione.

L’orchestra si esibisce regolarmente in luoghi come la Konzerthaus di Vienna, la Elbphilharmonie di Amburgo, la Konzerthaus di Berlino, la Festspielhaus di Baden-Baden e di Bregenz, e partecipa a festival quali il Carinthian Summer Festival e lo Haydn Festival di Eisenstadt. Ha suonato a Monaco, Londra, Firenze, Mosca, San Pietroburgo, Pechino e Tokyo, e ai festival di Aix-en-Provence e di Lucerna. La Camerata Salzburg ha realizzato più di sessanta registrazioni, che sono state premiate con numerosi premi prestigiosi, facendo conoscere al mondo l’unicità del proprio modo di fare musica.

GABRIELA MONTERO, pianoforte

Grazie alle sue interpretazioni piene di immaginazione e alle sue notevoli doti nell’improvvisazione, Gabriela Montero ha ottenuto un devoto seguito in tutto il mondo. È stata invitata ad esibirsi con le orchestre più rinomate, diretta da maestri quali Abbado, Maazel, Norrington, Nézet-Séguin, Petrenko e Alsop, solo per citarne alcuni. Nel corso delle ultime stagioni ha tenuto recital in sedi prestigiose (Avery Fisher Hall, Kennedy Center, Wigmore Hall, Konzerthaus di Vienna, Philharmonie di Berlino, Gewandhaus di Lipsia, Herkulessaal di Monaco, Gulbenkian Museum di Lisbona, Orchard Hall a Tokyo, Sydney Opera House, Concertgebouw di Amsterdam) e presso i più importanti festival musicali internazionali.

Gabriela è inoltre celebre per la capacità di improvvisare, comporre e suonare nuovi lavori in tempo reale. Nel 2011, ha scritto un poema sinfonico per pianoforte e orchestra, intitolato Ex Patria. Il pezzo ha debuttato nell’ottobre dello stesso anno, con l’Academy of St Martin in the Fields, a Londra. Nel 2016, Gabriela ha eseguito in prima mondiale il suo Concerto per pianoforte n. 1, il Concerto “latino” – molto acclamato dalla critica – al Gewandhaus di Lipsia con la MDR Symphony Orchestra e Kristjan Järvi.

Come artista discografica ha vinto numerosi premi. Medaglia di bronzo al Concorso Chopin di Varsavia, il suo album d’esordio, Bach and Beyond, ha mantenuto il primo posto nelle classifiche di Billboard per diversi mesi. Ha vinto due Echo Klassik Awards e ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards per il suo album Baroque.

Nel maggio 2015 è stata nominata “Console onoraria” di Amnesty International, in riconoscimento degli sforzi sostenuti per difendere i diritti umani in Venezuela. Gabriela è stata invitata a partecipare al Women of the World Festival 2013 presso il Southbank Centre di Londra; ha tenuto discorsi e si è esibita per due volte al World Economic Forum di Davos-Klosters. È stata insignita del Rockefeller Award 2012 per il suo contributo alle arti, e ha suonato alla cerimonia di insediamento del Presidente Barack Obama nel 2008.

Nata in Venezuela, Gabriela si è esibita in pubblico per la prima volta a cinque anni. A otto anni ha debuttato come concertista nella sua città natale, Caracas, vincendo una borsa di studio del governo per poter studiare privatamente negli Stati Uniti. Ha continuato i suoi studi con Hamish Milne alla Royal Academy of Music di Londra, diplomandosi con il massimo dei voti. Vive a Barcellona con il marito e due figlie.

ANGELA HEWITT, pianoforte

Considerata una delle pianiste più eminenti attualmente in attività a livello internazionale, Angela Hewitt si esibisce regolarmente in recital e con le più rinomate orchestre in Europa, nelle Americhe e in Asia. Grazie alla sua profonda e vasta conoscenza della musica di J.S. Bach è annoverata tra i migliori interpreti del compositore al giorno d’oggi.

Ha inciso per Hyperion Records tutte le principali opere per tastiera di Bach, in un pluripremiato ciclo di registrazioni, che è stato definito “una delle glorie discografiche della nostra epoca” (The Sunday Times). La sua seconda incisione delle Variazioni Goldberg (2016) è stata subito un best seller, così come l’incisione de L’arte della fuga (2014). Nella sua estesa discografia troviamo CD dedicati a Couperin, Rameau, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Fauré, Debussy, Chabrier, Ravel e Granados. Quest’anno sono usciti il suo secondo disco di Sonate di Scarlatti e il settimo volume dell’integrale delle Sonate di Beethoven (che include “La Tempesta”), ed entrambi hanno scalato le classifiche di Billboard negli Stati Uniti. Nel 2015, Angela è stata inserita nella “Hall of Fame” della rivista Gramophone, grazie alla popolarità di cui gode presso gli appassionati di musica di tutto il mondo.

Dal settembre 2016, Angela Hewitt sta portando avanti la sua “Bach Odyssey”: il progetto, che terminerà nel giugno 2020, prevede una serie di 12 recitals durante i quali eseguirà l’integrale delle opere per tastiera di Bach. Quest’anno sono in programma i due volumi del Clavicembalo ben temperato a Londra, Tokyo, Ottawa, New York, Hong Kong, Amsterdam, Vancouver / Victoria e Stratford (Ontario). La sua fitta agenda la porterà inoltre a Lisbona, Praga, Rotterdam, alla Royal Festival Hall di Londra, a Girona, Minneapolis, Milano, Ferrara, Bari, Perugia, Portland (Oregon), Cleveland, Berna e Newcastle.

Tra i suoi impegni imminenti ricordiamo, inoltre, la partecipazione ai BBC Proms con la Sinfonia “Turangalila” di Messiaen (BBC Symphony / Oramo), un tour del Regno Unito con la Vienna Tonkünstler Orchestra (Concerto “Imperatore” di Beethoven), il suo debutto al Musikverein di Vienna con la medesima orchestra, e il Festival di Cartagena in Colombia; sarà artista residente all’Università di Harvard, e si esibirà anche a Chicago (con Jane Glover e l’ensemble Music of the Baroque) e con la Xi’an Symphony in Cina.

Angela ha recentemente ricevuto il prestigioso Lifetime Achievement Award nel corso dei Governor General Awards: il più alto riconoscimento alla carriera per un artista in Canada. Nel 2015 è stata promossa Companion of the Order of Canada, e nel 2006 ha ricevuto un OBE durante i Queen’s Birthday Honors. È membro della Royal Society of Canada, ha sette dottorati onorari ed è Visiting Fellow presso il Peterhouse College di Cambridge.

JULIA HAMOS, pianoforte

Julia Hamos si è esibita a livello internazionale, in sale quali la Carnegie Hall, il Lincoln Center, il Kennedy Center, la Wigmore Hall di Londra, la Liszt Academy di Budapest, e in importanti sedi in tutta Europa. Ha partecipato a numerosi Festival, tra i quali Open Chamber Music del Festival IMS Prussia Cove, Ravinia Steans Institute, Verbier Festival Academy.

Ha vinto lo Sterndale Bennett Prize alla Royal Academy of Music e il Fidelman Prize al Mannes College of Music. Ha collaborato con la Martha Graham Dance Company, il New English Ballet Theatre, la New School’s Drama Division e l’Orchestra da Camera di San Antonio.

Julia si è esibita per Sir Andras Schiff alla Wigmore Hall di Londra, alla Gstaad Menuhin Academy e al Klavierfestival Ruhr nel 2017.

Si è laureata alla Royal Academy of Music, studiando con Christopher Elton e al Mannes College of Music, dove è stata allieva di Richard Goode. È membro della facoltà della 92 Street Y School of Music di New York dal 2017.

LUIGI CARROCCIA, pianoforte

Luigi Carroccia, nato in una famiglia di musicisti, ha avuto come primi maestri il padre e il nonno. Ha proseguito i suoi studi presso il Conservatorio “Monteverdi” di Bolzano e il Royal Birmingham Conservatoire in Inghilterra, del quale è Junior Fellow dal 2016.

Vincitore di premi in vari concorsi nazionali ed internazionali (tra cui la International Piano Competition Maria Herrero di Granada e il Premio Abbado indetto dal MIUR in memoria di Claudio Abbado, dove ha ottenuto il secondo posto), è stato finalista al Concorso Busoni di Bolzano, ed è stato l’unico italiano a raggiungere la semifinale del prestigioso Concorso Chopin di Varsavia nel 2015. Nel 2017 ha partecipato alla XV Van Cliburn International Piano Competition, arrivando ai quarti di finale.

Ha tenuto concerti in Italia, Germania, Polonia, Gran Bretagna, Turchia, Bulgaria, Stati Uniti, Giappone.

