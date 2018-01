Cisl, inaugurata la nuova sede di Magione

Natili e Rossi: “Stiamo cercando di dare nuovo impulso ai territori, che devono essere forti nella propria proposta ed azione”

E’ stata inaugurata la nuova sede della Cisl di Magione, in via Roma, 3. Il responsabile dell’Area sindacale territoriale di Perugia Valerio Natili e il segretario organizzativo e amministrativo Cisl Umbria Francesca Rossi hanno sottolineato come questo momento sia importante per offrire i servizi agli iscritti, lavoratori e pensionati.

“Grazie alla sede che oggi inauguriamo – hanno sottolineato – stiamo cercando di dare nuovo impulso ai territori, che devono essere forti nella propria proposta ed azione in un’ottica di sviluppo complessivo regionale”. L’occasione è stata utile anche per ribadire l’importanza della concertazione dei comuni con le parti sociali. “Il momento di confronto con le amministrazioni – hanno detto- è strategico per il mantenimento dei servizi ad una comunità e ai suoi cittadini, un sostegno che deve essere difeso sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo”.

Stampa