Cannara, per le amministrative 2018 c’è anche Biagio Properzi: “Serve equilibrio sociale per affrontare le sfide del futuro”

Dopo il civico Fabrizio Gareggia (avvocato) arriva il civico ex presidente della Pro loco e impiegato di banca

In attesa di sapere se rimarrà una sfida a due o ci sarà qualcun altro in campo, dopo quella di Fabrizio Gareggia spunta la candidatura di Biagio Properzi, che lancia “un progetto civico, che coinvolga tutte le energie e i settori della comunità cannarese”.

L’ex presidente della Pro loco, organizzatore della Festa della Cipolla e impiegato di banca definito “cannarese doc, nato e vissuto in città”, annuncia il suo impegno in prima persona alle prossime amministrative del 10 giugno, lanciando “un progetto aperto alle diverse aree di interesse politico, alle associazioni, ai gruppi che hanno a cuore la rinascita della città. Un coinvolgimento in prima persona, che arriva dopo molte sollecitazioni da associazioni, cittadini e realtà imprenditoriali, accomunati dal desiderio di veder crescere la propria comunità”.

Secondo Properzi, a Cannara “va restituito quell’equilibrio sociale dal quale non si può prescindere per affrontare le difficoltà e le sfide che ci attendono”, e per questo propone sé stesso, “una persona conosciuta che può e vuole cambiare il suo paese con l’aiuto di tutti coloro credono nella necessità di una rinascita della propria cittadina, attraverso una pacificazione sociale per un futuro sviluppo della comunità tutta”.

